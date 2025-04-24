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Эксперт Добровольская поведала об обычаях на «Пасху мертвых»

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24 апреля отмечается народный праздник, известный как Пасха мертвых (или Пасха усопших), который также называется Навским четвергом. В этот день было принято проводить обрядовые трапезы на могилах предков и топить баню. Об этом в интервью корреспонденту aif.ru рассказала фольклорист и заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.

«На Нави четверг существовали традиции не запирать двери, вывешивать полотенце и ставить воду, чтобы покойники могли умыться и вытереться перед входом в дом. Также топили баню, чтобы души умерших могли помыться. Принято было подавать нищим и принимать гостей, в том числе всех родственников. Люди часто посещали кладбища и устраивали обрядовые трапезы на могилах предков», — пояснила эксперт.

Добровольская добавила, что в этот день души умерших могли вернуться в мир живых, что являлось важной частью праздника.

Ранее настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов, сообщил, что верующие, не успевшие освятить пасхальные угощения в предпраздничные дни, могут сделать это в течение 40 дней после Пасхи — вплоть до Вознесения Господня.

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