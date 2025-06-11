Древняя катастрофа показала, что может случиться с планетой из-за CO₂

252 миллиона лет назад произошло крупнейшее массовое вымирание на Земле, в ходе которого исчезло 90% морских видов и 70% наземных животных.

Исследования ученых из Женевского университета показали, что причиной катастрофы стали мощные вулканические извержения, выбросившие в атмосферу около 100 тысяч миллиардов тонн углекислого газа. Это привело к резкому повышению температуры на 10°C и нарушило климатическую систему планеты.

Хотя большинство животных погибло, растения пережили этот кризис, и их окаменелости позволили ученым восстановить климат того времени. Они выделили шесть биомов, включая тропические леса, пустыни и тундры.

После катастрофы экосистемы сильно изменились: тропики стали пустынями, исчезли тундры, а умеренные леса распространились даже до полярных областей.

По мнению ученых, современные темпы выбросов CO₂ могут вызвать аналогичный климатический кризис уже через 2 700 лет, но с гораздо большей скоростью.

Эти исследования не только помогают понять причины древних катастроф, но и позволяют предсказать, что ожидает Землю в условиях глобального потепления, пишет Кулик.