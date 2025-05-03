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День памяти святых жен-мироносиц 4 мая: Почему праздник чтился особо

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В этот день Русская Православная Церковь чтит память жен-мироносиц — тех самых женщин, которые с верой и любовью следовали за Иисусом Христом. Среди них — Мария Магдалина, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна и другие.

Жены-мироносицы были рядом с Христом до самого конца. Они провожали Его на Голгофу, стали свидетелями распятия, а потом, еще до рассвета, отправились ко Гробу Господню, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело Спасителя благовониями. Именно они первыми узнали, что Христос воскрес. И первой, кому Он явился после Своего воскресения, стала Мария Магдалина.

На Руси этот праздник всегда особо почитался. Женщины разных сословий — от дворянок до крестьянок — старались вести благочестивую и праведную жизнь, храня верность семье и вере. В идеале православной семьи всегда было стремление к чистоте, взаимной любви и духовному единству.

Церковь прославляет множество святых женщин. Их образы можно увидеть на иконах: это мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София, преподобная Мария Египетская и многие другие — исповедницы, равноапостольные, праведные и блаженные.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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