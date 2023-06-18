«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

В Татарстане ежегодно разводятся примерно около 50% пар

В Татарстане ежегодно в течение последних 8 лет количество разводов составляет около 50% от числа зарегистрированных браков за год. В 2021 году количество зарегистрированных разводов превысило 58%.

В январе 2023 года по данным Росстата в Татарстане количество разводов выросло на 19%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А за 1 квартал этого года их число даже почти сравнялось с числом зарегистрированных браков: 4 850 разводов на 5 246 браков.

По каким причинам чаще всего разводятся пары? Когда начинаются кризисные моменты в семейной жизни? Как их можно преодолеть и что укрепляет отношения между супругами? И самое главное: когда нужно разводиться, а когда — попытаться сохранить семью? Об этом корреспондент PROKAZAN поговорила с доктором психологических наук, директором Высшей школы частной психологической практики, психотерапевтом реестра профессиональных психотерапевтов Европы Сергеем Петрушиным.

Самые частые причины разводов

По мнению специалиста, люди разводятся в том случае, если перестают совпадать их интересы.

«Так бывает, что супруги что-то вместе хотели, достигли этого. И потом один хочет идти дальше, а другой говорит: все, больше не надо», — поясняет Петрушин. – «Например, супруги хотели построить дом. И пока они шли к этой цели, все было хорошо. А когда дом уже построен, уже непонятно, куда дальше двигаться. Может наступить кризис».

На фото: Сергей Петрушин. Фото из личного архива Сергея Петрушина

В целом же, по опыту психологов, можно выделить несколько наиболее распространенных причин разводов.

Одной из причин разводов может быть отягощенность родителями.

Из многих современных фильмов и даже досужих разговоров человек еще с детства узнает, что семья может распасться из-за того, что кому-либо из супругов постоянно «капает на мозги» какая-нибудь беспокойная мамаша, недовольная избранником/избранницей сына/дочери. К сожалению, по опыту психологов, такая ситуация, когда родители супругов провоцируют конфликт в паре, действительно часто имеет место в жизни.

«Есть такое правило – чтобы выйти замуж или жениться, нужно с начала «развестись» с родителями. А если человек привязан и к родителям, и к супругу, то это самая неприятная ситуация», — отмечает Петрушин.

Фото: aroma-avenue.ru

Кроме того, к разрыву человека могут подталкивать не только его родители, но и друзья. Впрочем, под влиянием других решаются на развод только инфантильные люди, заметил психолог.

Также причинами, которые могут подтолкнуть к разводу является потеря эмоционального контакта и такая проблема, когда муж не дает жене денег.

Кризисы семейной жизни

Развод также может произойти и в том случае, если супруги не справляются со стандартными кризисами семейной жизни.

Психологи традиционно выделяют следующие кризисы:

— Потеря влюбленности

«Когда проходит влюбленность, людям начинает казаться, что они друг друга не любят. И они думают: значит, надо разводиться», — говорит психолог.

Однако уход влюбленности еще не означает уход любви, добавляет Петрушин. Дальше отношения просто переходят на новый уровень. Однако иногда влюбленность все же препятствует адекватному восприятию партнера. Так, например, с ее уходом у человека могут внезапно открыться глаза на то, что у его избранника/избранницы совершенно другие ценности. И в этом случае отношения могут не выдержать проверку на прочность.

— Рождение ребенка

«С рождением ребенка добавляются роли отца и матери. То есть, система усложняется. Раньше они были просто вдвоем, а теперь у них третий человек, который тоже требует внимания. Некоторые пары не выдерживают такой ситуации», — комментирует Петрушин.

Выход из кризиса

«Кризисы — это этапы развития семьи», — поясняет собеседник издания, — «Супруги либо проходят эти кризисы, либо разводятся».

У психологов есть также советы, как преодолеть эти кризисы.

«Можно представить себе, что вы разводитесь и заключаете новый брак на новых условиях», — говорит Петрушин. — «И подумайте, на каких условиях вы бы хотели снова пожениться. Потому что со временем накапливаются разные недовольства, обиды».

Три уровня отношений

По словам психолога, для того, чтобы семья была крепкой, у мужа и жены должна быть гармония на всех 3 уровнях отношений:

— социальном

— моциональном

— сексуальном

Конфликт на любом из этих уровней может стать причиной развода.

Конфликт на социальном уровне — это, например, когда муж не дает жене денег, ничего не делает по дому, с ним ни о чем нельзя договориться, поясняет Петрушин. Неурядицы на эмоциональном уровне проявляют себя в том, что из отношений исчезла романтика, близость.

Фото: lisa.ru

«Сексуальная проблема — это когда муж и жена сродняются и становятся как брат и сестра. И маленький совет: чтобы этого не было, не надо спать под одним одеялом», — отметил психолог.

Таким образом, тем супругам, которые хотят создать крепкую семью, важно следить за ситуацией на всех 3 уровнях отношений. И не забывать про романтическую составляющую.

«Нужно поддерживать вот эти отношения мужчины и женщины. Цветы, подарки, признания, телесный контакт», — говорит Петрушин.

Когда надо разводиться

Впрочем, если уж в отношениях между супругами появились серьезные проблемы, у них может встать вопрос: а нужно ли вообще пытаться как-то укреплять брак или же возникшие трудности — сигнал того, что лучше просто разойтись?

Психологи советует в этом случае ориентироваться прежде всего на свои собственные ощущения.

«Если супруги страдают и разрушают друг друга, конечно, лучше разводиться. Семья должна быть создана для счастья», — отмечает собеседник PROKAZAN.

И главное — нужно помнить, что для брака решающее значение имеет способность находить компромисс.

«Идеальный супруг — это тот, с кем ты можешь договориться. Это как в бизнесе: если я не могу договориться с партнером, у нас же бизнес не получится», — говорит Петрушин.

Фото: psiola-center.ru

Состояние человека после развода

Независимо от того, был человек счастлив в браке или нет, развод всегда переносится тяжело. По словам психолога, на шкале стресса это событие занимает второе место после смерти близкого человека. Более того, поскольку негативные воспоминания имеют тенденцию стираться из памяти со временем, после развода у человека может возникнуть обманчивое ощущение того, что он скучает по бывшему избраннику. Не позволяют полностью освободиться от прошлых отношений на психологическом уровне также злость и обиды.

«Есть такое правило, что разводиться надо с любовью», — говорит Петрушин. — «Если люди разводятся со злостью, негативными эмоциями, то они формально расходятся, а психологически остаются привязанными друг к другу. Расставаться нужно с благодарностью к партнеру за всё хорошее, что он дал».

А вот что касается негативного влияния развода на детей пары, которого многие боятся, то его, по словам Петрушина, вполне можно минимизировать, если правильно себя вести.