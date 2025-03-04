Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Актёр из РТ стал звездой сериала на ТНТ

10 марта на ТНТ стартует спин-офф культового сериала «Универ» — «Универ. Молодые». Это продолжение любимой истории, но с новым поколением студентов, которое столкнется с привычными для студенческой жизни испытаниями, но уже в реалиях зумеров. Насколько удачным оказался этот эксперимент?

Старый дух, новая общага

Создатели «Универ. Молодые» явно не пытались слепо копировать прошлые сезоны, а скорее адаптировали концепцию под современных студентов. В центре сюжета — пятеро молодых людей, каждый со своей яркой индивидуальностью: стендап-комик Федя, каратист Паша, маменькин сынок Слава, дисциплинированная Полина и добрая Аня. Судя по представленным характерам, герои получились «типажными», но именно так и работает формат ситкома.

Автор фото: ТНТ

«Для меня «Универ. Молодые» — это не просто продолжение, а совершенно новая история с новыми персонажами. Это как второе дыхание! Конечно, приятно вспоминать, как я смотрела этот сериал в детстве, смеялась над шутками и пела те самые песни. В некоторых сценах, особенно с Виталием Гогунским, я прям чувствую связь с тем временем, когда сама была подростком. Моя героиня — яркая и взбалмошная, но при этом она далеко не глупая. У неё есть чёткие цели, и она всегда знает, чего хочет. Хотя иногда её наивность мешает, по мере развития истории она становится всё осознаннее», - говорит актриса Екатерина Чаннова.

Федя Сычев и реалии стендапа

Отдельного внимания заслуживает персонаж Феди Сычева, который олицетворяет главную творческую амбицию поколения Z — стать популярным через стендап или соцсети. В этом есть не только попытка отразить дух времени, но и важный месседж: успех в таких сферах — это не просто хайп, а тяжелый труд. Авторы сериала подчеркивают, что путь в индустрии развлечений далеко не так прост, как кажется, и эта тема делает проект более актуальным.

Автор фото: ТНТ

«Попасть в “Универ” — это огромное счастье. Это не просто сериал, а целая вселенная, которая приняла меня как свою часть. Мы на площадке стали настоящей семьёй, и я очень рад этому. Мой герой Федя — это парень, у которого горят глаза. Он мечтает стать звездой, хочет пробиться в стендап и ни на кого не надеется, кроме себя. Учёба для него — не самоцель, а лишь часть пути к мечте. И в этом он очень современный, такой типичный представитель поколения, которое привыкло брать жизнь в свои руки. Мне близок этот настрой, и я вижу в нём что-то от себя. А главное — всё, что происходит в сериале, это не выдумка. Я уверен, что и нынешние студенты, и те, кто давно окончил универ, узнают в наших историях что-то своё», - рассказывает Влад Прохоров.

Кастинг, ностальгия и знакомые лица

Подбор актеров занял почти год — продюсеры искали молодых, харизматичных, но уже опытных артистов. Это решение оправдано: зрители легко привязываются к персонажам, если те органично смотрятся в кадре.

Автор фото: ТНТ

Не обошлось и без сюрпризов для фанатов. В новом сезоне появятся полюбившиеся герои: ректор Зуев, Вика Бобр, Кисель, а также Кузя, которому предстоит испытание. Возвращение старых персонажей работает не только на эффект ностальгии, но и помогает связать новое поколение с традициями «Универа».

«Возвращение в мир “Универа” оказалось абсолютно волшебным, как путешествие в машине времени. На этот раз я погрузился в новый “Универ” не через свой старый образ Кузи, а благодаря новым ребятам. Наши новые лица из поколения Z – очень грамотные, талантливые и готовые менять мир к лучшему. Они принесли в сериал не только свежесть, но и искренность, которая всегда подкупает. Я уверен, что зрители почувствуют магию на экране, потому что атмосфера, которую мы создали, родная и знакомая, но с новым, живым и динамичным духом», - рассказал корреспонденту PROKAZAN Виталий Гогунский.

«Универ. Молодые» — это попытка осовременить культовый ситком, добавив в него живые детали студенческой жизни поколения Z. Да, перед нами все те же общежитские будни, но уже с новыми героями и актуальными темами. Стоит ли смотреть? Если вам близка атмосфера старого «Универа» и хочется увидеть, как изменился студенческий мир, то однозначно да. Новые герои, старые знакомые и узнаваемый юмор делают «Универ. Молодые» достойным продолжением легендарной франшизы.