Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

В Татарстане почти в 4 раза увеличилось количество аварий, связанных с электросамокатами. Если за 6 месяцев 2022 года произошло 9 ДТП, то в 2023 году число происшествий выросло до 35. В авариях пострадали 36 человек. PROKAZAN поговорил с экспертами и участниками движения, что делать с самокатами и стоит ли их запрещать.

Статистика неумолима

В Татарстане с начала года произошло 35 ДТП, связанных с электросамокатами, в них пострадали 36 человек. По сравнению с цифрами за 6 месяцев 2022 года — число происшествий выросло в 4 раза.

В России число ДТП с средствами индивидуальной мобильности (СИМ) выросло за 4 года почти в 7 раз. Если в 2019 году было зафиксировано 147 аварий, то в 2022 — 976. В прошлом году в таких ДТП погибли 19 человек, пострадали 941.

В Татарстане против электросамокатов выступает премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Я бы отменил самокаты. Но в том году, когда они у нас сильно развивались, было принято решение об ограничении их скорости. В принципе, с точки зрения обеспечения безопасности, их нужно просто отменить или кататься в соответствующих местах, но не на дорогах», — рассказывал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на одном из заседаний Госсовета.

Также вторит ему мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. В Челнах с электросамокатами приключалась даже неприятная история, когда городские власти фактически похитили их с улиц и направили на ответхранение.

Им в противовес можно противопоставить Альметьевск и Казань, где кикшеринг самокатов активно развивается и количество самокатов от года к году увеличивается. Амбассадором самокатного движения в Альметьевске был экс-мэр Айрат Хайруллин, его дело продолжает и нынешний мэр Альметьевска Тимур Нагуманов. В Казани общественные пространства проектируются также с учетом использования СИМ.

Впереди планеты всей пока Париж, где запретили прокат электросамокатов, как класс.

Автор фото: PROKAZAN

«Летом просто невыносимо ходить по Баумана, так и так много людей, так ещё это на самокатах носятся как не в себе. На моих глаз неоднократно случались наезды на людей. Ну ограничили они скорость передвижения до 25 км/ч, но решить глобальную проблему не получилось. Люди бездумно носятся на них. Мамы с колясками, пожилые люди обязаны по мнению самокатистов уступать им место. Это же наглость и полный бред», — говорит казанский таксист Сергей Евтушин.

Эксперты говорят о регулировании сферы

Сейчас в Госдуме рассматривается инициатива по предоставлению прав регулирования сферы в отдельных муниципалитетах. Законодатели хотят дать право ограничивать скорость и места пользования СИМ.

Мэр Казани Ильсур Метшин сторонник как минимум компромиссного варианта развития СИМ. В городе развивается инфраструктура для этого. О чем говорят и эксперты.

Директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов считает, что в Казани развиваются системы, благодаря которым кикшенринг контролирует пользование электросамокатами.

По словам эксперта, в отличие от Парижа, где ввели запрет на средства индивидуальной мобильности, Казань идёт по другому, на его взгляд, правильному пути. Власти Казани развивают коммуникацию с операторами, предоставляющими услуги кикшеринга, вступают в диалог. В результате управленцы, занимающиеся развитием транспорта в Казани, выработали систему управления хранением кикшеринга. Она подразумевает обозначение разметкой на земле специально отведенных зон, где пользователи могут оставлять самокаты. Эти зоны позволяют систематизировать кикшеринг и правильно хранить и парковать средства индивидуальной мобильности на городских улицах, не создавая лишние неудобства другим участникам дорожно-транспортного движения.

Алексей Смирно считает, что Казань продолжает поддерживать и развитие велоинфраструктуры: запускаются новые километры велодорожек и развивается система велопарковок. Сейчас в Казани велодорожки есть практически во всех парках и на набережных, и власти стремятся к развитию велоинфраструктуры на общегородском уровне. В стадии подготовки находится целое направление по развитию вело-маршрутной сети в Казани, им занимается Институт развития города (ИРГ).

«Развитие средств индивидуальной мобильности необходимо в современном городе и с точки зрения более эффективного использования пространства, и повышения доступности и популярности общественного транспорта как альтернативы личному автотранспорту. Я считаю, когда городские власти подходят к вопросу развития микромобильности и аренды системно, устанавливают рамки и контролируют исполнение правил, это определенно принесет положительные плоды в самом скором времени», — уверен эксперт.

61% казанцев, поучаствовавших в опросе в тг-канале «Казань News», выступают за полную отмену СИМ. 23% предлагают запретить пользоваться электросамокатами на отдельных улицах — речь о туристических и пешеходных. 7% — сами пользуются данными устройствами, а 9% безразлична судьба электросамокатов.

Автор фото: PROKAZAN

Запрет на Баумана и Профсоюзной?

Электросамокаты нецелесообразно использовать в высокий сезон на улице Баумана, где и людям передвигаться то сложно, не говоря о СИМ. При этом отличной магистралью для передвижения на данных устройствах была бы Право и Левобулачная.

Однозначного ответа по поводу электросамокатов нет. Очевидно одно — регулировать данную сферу точно надо и от регулирования, условий эксплуатации, а также неминуемости наказания (к примеру за пьяную езду) будет зависеть дальнейшее развитие данного вида транспорта.