«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

До Нового года осталось чуть больше месяца. По всей России начали готовиться к одному из самых любимых праздников в стране. В Казани уже начали устанавливать главную новогоднюю елку, магазины вовсю украшены праздничной продукцией, а в интернете появляется куча объявленй с предложением организовать праздник с участием главного символа Нового года - Деда Мороза. Редакция PROKAZAN выяснила, чем аниматоры готовы порадовать жителей Казани и в какую сумму оценивают свою работу.

«Не хочу сидеть дома, смотреть «Иронию судьбы» и есть салаты»

Если посмотреть объявления на различных сайтах в интернете, то можно наткнуться на разные варианты - опытные Деды Морозы, профессиональные актрисы-Снегурочки. Можно даже целую бригаду заказать, в виде снеговика или ростовых кукол героев различных мультфильмов. Предлагают даже эффектное появление Деда Мороза на оленях. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Илья Емельянов, например, уже 9 лет работает Дедом Морозом. По его словам, он просто не хочет сидеть дома 31 декабря, а предпочитает устраивать праздник для окружающих.

«Я работаю Дедом Морозом 9 лет. Выбрал эту деятельность, потому что у меня нет семьи и мне очень печально сидеть дома 31 декабря в 6 вечера у родителей дома, есть салатики и смотреть «Иронию судьбы». Я выбрал такую профессию, чтобы в Новый Год создать самому себе новогоднее настроение и быть в веселой компании», - рассказал Илья Емельянов.

Автор фото: личный архив Ильи Емельянова.

Сколько стоит приезд Деда Мороза

В какую же сумму обойдется вызов Деда Мороза? Все зависит от даты, времени и наполнения программы. Так, например, чем ближе к Новому году, тем цена дороже. Ну и дополнительный бонус, куда же Дед Мороз без Снегурочки, а девушка в голубой шубе также работает не за «спасибо».

По словам Ильи Емельянова, обычно цена варьируется от 3500 до 5000 рублей за полчаса. При этом, порой может быть и по несколько заказов в сутки. Только за прошедшие праздники он вместе со Снегурочкой провели 54 елки.

«Мероприятие начинается с того, что заходит Дед Мороз и всех приветствует. Затем говорит, что вам не кажется, что кого-то не хватает. И дети с родителями громко зовут снегурочку. Заканчивается общим фото и прощальными стихами. Подарки дарятся ближе к концу за прочитанные стихи или спетую песню. Подарки, понятное дело, готовят родители», - сообщил Илья Емельянов.

Что входит в стандартную программу

Кроме того, наша редакция выяснила, как проводят новогоднюю елку аниматоры Единой Новогодней службы Казани.

«У нас в стоимость входит 30-минутное развлечение. Наши аниматоры могут развлекать детей и взрослых. Например, если аниматоров заказали взрослые, то мероприятие начнется с того, что Дед Мороз и Снегурочка пройдут в дом под современную музыку и начнут всех веселить и поднимать настроение. Далее будут проводиться различные конкурсы, хороводы. Завершится елка совместной фотосессией и вручением подарков от Деда Мороза и Снегурочки, если они были подготовлены заранее», - сообщают в Новогодней службе.

Стоимость аниматоров Единой Новогодней службы зависит от даты мероприятия. Например, 29 декабря мероприятие для взрослых обойдется в 4999 рублей, а 31-ого до 16:00 праздник будет стоить уже 10 тысяч рублей.

Автор фото: личный архив Единой Новогодней службы Казани.

«Уже есть брони на половину наших елок»

«При подготовке мы жестко репетируем сценарий. Индивидуального подхода к людям практически нет, но мы всегда спрашиваем, как зовут детей. Ведь когда во время елки ты детей называешь по имени это создает волшебство», - рассказал Илья Емельянов.

Кроме того, собеседник PROKAZAN рассказал, что соглашается не на все мероприятия. Старается больше приезжать к детям, а вот пьяные компании старается обходить стороной, даже когда предлагают доплатить. При этом, по словам Емельянова, рост стоимости вызова Деда Мороза прямо 31 декабря не отпугивает заказчиков. Уже сейчас у него распланированы практически все праздники.

Автор фото: личный архив Ильи Емельянова.

«Мы работаем в последнюю неделю декабря, и у нас уже есть брони на половину наших «елок», а 31-ого декабря в канун Нового Года у нас планируется 15 елок», - добавил Илья Емельянов

Вместо ребенка - бородатый мужчина в трусах

Естественно, что далеко не все елки могут пройти полностью по сценарию. Бывает, например, что ребенок начинает пугаться и плакать, а бывает, что и Дед Мороз совершает ошибку.

«Много было разных нестандартных и интересных случаев. Например, как-то я зашел по ошибке не в ту квартиру. После чего увидел, как мужчина, сидя на кухне в один трусах и не бритый, хриплым голосом спросил: «Ничего себе Дед Мороз! Для него было большим удивлением, что к нему домой зашел дед мороз», - поделился Илья Емельянов.

Как видим, хоть до Нового года еще осталось более 40 дней, многие уже позаботились о праздничной программе. Так, что если вы хотите устроить своим близким праздник именно 31 декабря и обязательно с Дедом Морозом, то затягивать с организацией не стоит. С другой стороны, Новый год, в первую очередь, праздник семейный. Каждый может самостоятельно стать Дедом Морозом для своих близких. Ведь главное - это хорошая компания и праздничное настроение.