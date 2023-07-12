Врач рассказал, какие инфекции чаще встречаются в жарких странах и как с ними бороться

Летом — в период отпусков — важно помнить, что жаркие страны — это не только пирамиды и экзотические пейзажи, но и места, где широко распространены разные опасные инфекции. Такие как малярия, лихорадка Денге, африканский трипаносомоз (сонная болезнь) и многие другие. Влажный климат и высокая температура южных стран создают благоприятные условия для размножения переносчиков и самих возбудителей этих заболеваний.

Тропические инфекции в ряде случаев могут доставить человеку серьезные проблемы. Так, например, при отсутствии лечения продолжительность течения кожной формы лейшманиоза, при которой на теле появляется одна или несколько язв, как правило, составляет целый год. Кроме того, тропические болезни могут приводить и к летальному исходу. А подхватить такие инфекции в жарких странах очень легко. Поскольку передаются они через укусы кровососущих насекомых, через воду.

Какими инфекциями чаще всего заражаются в жарких странах? И как можно защитить себя от них при поездке в страны, где они распространены? Об этом мы поговорили с доктором медицинских наук, доцентом кафедры детских инфекций КГМУ, главным инфекционистом Минздрава Татарстана Халитом Хаертыновым.

Наиболее распространенные инфекции

По словам Хаертынова, чаще всего в тропических странах заражаются такими инфекциями, как: малярия, желтая лихорадка, лейшманиоз, лихорадка Денге, шистосомоз.

Малярия, лихорадка Денге, лейшманиоз — это те заболевания, с которыми уже неоднократно сталкивались врачи РКИБ Татарстана.

«Есть также различные геморрагические лихорадки. Например, конго-крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Западного Нила, — отмечает инфекционист. — И, кстати, они регистрируются и в некоторых южных регионах нашей страны».

На фото: Халит Хаертынов. Фото: РКИБ

На юге России можно заразиться и малярией, хотя вероятность этого достаточно низкая.

Тропические инфекции могут приводить к летальному исходу. Так, например, в 2020 году в Татарстане был зарегистрирован случай смерти от тропической формы малярии. А широко распространенная в южных странах желтая лихорадка вообще относится к особо опасным инфекциям и обладает высокой летальностью.

«Если вспомнить историю строительства панамского канала, то первая попытка оказалась неудачной — не из-за технических проблем, а из-за того, что многие работники заболели желтой лихорадкой и умерли, — рассказывает Хаертынов. – Тогда еще не было вакцинации от этого заболевания. А сейчас от желтой лихорадки есть прививка».

Чуть реже встречается, но также довольно распространен в жарких странах трипаносомоз, отметил инфекционист. Африканский трипаносомоз — это как раз и есть то, что в народе называется «сонная болезнь». Она характеризуется нерегулярными приступами лихорадки, высыпаниями на коже, увеличением лимфатических желез, нарастающей сонливостью.

«Другие актуальные инфекции, которые часто встречаются за рубежом (хотя они и не называются тропическими), – это кишечные инфекции, вирусные гепатиты А и Е», — добавил врач.

Они передаются фекально-оральным путем, в том числе, через воду.

«Если, например, человек плохо моет продукты, употребляемые в пищу, или пьет некипяченую воду, возрастает риск заразиться какой-нибудь кишечной инфекцией», — предостерегает врач.

Для кого тропические инфекции наиболее опасны

Тропические инфекции представляют опасность не только для приезжих, но и для местных жителей.

«Кем бы ни был заболевший — местным жителем или приезжим — в такой ситуации всегда существует риск тяжелого течения и неблагоприятного исхода. Но для приезжих в большей степени, — прокомментировал Хаертынов. – Ведь чем определяется вероятность заболеть? Наличием иммунитета. Если его нет, может заболеть и местный, и приезжий. А у туристов, как правило, иммунитета к тропическим инфекциям нет».

Фото: "Этномир"

Кроме того, у местных жителей организм может быть приспособлен к защите от некоторых инфекций на генетическом уровне, что может повлиять на вероятность развития заболевания или степень тяжести его течения.

Тропические инфекции, как и любые другие инфекции, тяжелее переносят люди ослабленные, со сниженными иммунитетом и иммунодефицитами.

Профилактика

Для защиты от одних тропических инфекций используется вакцинация, для защиты от других — прием определенных препаратов. Но есть и такие из них, от которых на сегодняшний день еще не разработано какой-либо специфической профилактики.

К мерам неспецифической профилактики тропических инфекций относятся:

— Использование репеллентов во избежание укусов насекомых

—Употребление только кипяченой или бутилированной воды

— Тщательное мытье продуктов, употребляемых в пищу

— Не купаться в закрытых водоемах, где из-за застаивания воды создаются благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов.

Малярия

Малярия распространена в таких странах и регионах, как Вьетнам, Колумбия, Индия, Шри-Ланка, Бразилия, отдельные части Африки. Передается через укусы насекомых. Ее переносчиками являются комары рода Anopheles. От человека к человеку инфекция не передается. Основной симптом малярии – это лихорадка. Кроме нее, могут также наблюдаться увеличение печени и селезенки. Возможны изменения со стороны анализов в виде снижения количества тромбоцитов и эритроцитов в крови. Медики выделяют 4 формы малярии: трехдневная, четырехдневная, овале-малярия и тропическая. Наиболее опасна из них последняя.

Фото: "Наука - ТАСС"

«Тропическая малярия может осложниться развитием малярийной комы, инфекционно-токсического шока, поражением почек. 98% всех летальных исходов при малярии обусловлено именно тропической малярией», - говорит Хаертынов.

Лечится малярия специальными противомалярийными препаратами. Они же используются и в качестве химиопрофилактики заболевания, отмечает врач. Для предотвращения заражения инфекцией эти препараты рекомендуется принимать до, во время и после поездки.

Желтая лихорадка

Желтая лихорадка чаще всего встречается в странах Латинской Америки и Центральной Америки. Эндемичными по ней являются также страны Африки. Инкубационный период желтой лихорадки составляет в среднем одну неделю, отмечает Хаертынов. Она тоже распространяется через укусы насекомых. От человека к человеку не передается.

К симптомам заболевания относятся лихорадка, поражение печени, развитие желтухи. При тяжелых формах возможно развитие геморрагического синдрома. Так называется группа патологических состояний, для которых характерна повышенная кровоточивость кожных покровов и слизистых оболочек внутренних органов. Геморрагический синдром — это опасное состояние, которое может приводить к летальному исходу.

«Крайнее проявление желтой лихорадки — это развитие синдрома ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания)», — рассказал Хаертынов.

При этом заболевании используется симптоматическое лечение. Специфических препаратов против желтой лихорадки не существует. Защититься от нее можно с помощью прививки.

Лейшманиоз

Заболевание распространено в тропических и субтропических странах Африки, Средиземноморья и Центральной Азии. Передается через укусы насекомых — москитов.

У лейшманиоза выделяются 2 формы —кожная и висцеральная. При кожной форме происходит изъязвление пораженного участка кожи.

«Другие названия этого заболевания —пендинская язва и годовик. Называется так потому, что патологический процесс может затянуться примерно на год. Если язв много, будут формироваться рубцы. Могут развиваться косметические дефекты кожи», — рассказал врач.

Фото: apral.ru

Самая тяжелая форма – висцеральная. При отсутствии своевременно начатого лечения она может закончиться летальным исходом. Поэтому, большое значение имеет быстрая диагностика этого заболевания, отметил инфекционист. Различают несколько вариантов висцеральной формы лейшманиоза: средиземноморско-среднеазиатский, индийский и восточно-африканский. Она проявляет себя повышенной температурой и гепатолиенальным синдромом (увеличением печени и селезенки). А при индийском варианте, помимо этих симптомов, кожа приобретает темный цвет (отсюда название «черная болезнь»).

Лейшманиоз может осложняться присоединением вторичной бактериальной инфекции. Так, например, после него может развиться пневмония.

Лечится это заболевание препаратами из сурьмы.

Прививки от лейшманиоза на сегодня не существует. Поэтому уберечься от него можно только с помощью мер неспецифической профилактики (в первую очередь это защита от насекомых).

Лихорадка Денге

Лихорадка Денге встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. У этого заболевания существуют разные формы. При первичном заражении оно чаще всего протекает в классической форме, которая по симптомам похожа на ОРВИ. А анализ крови при ней показывает тромбоцитопению (снижение количества тромбоцитов).

«Здесь очень важно учитывать эпиданамнез», — подчеркнул врач. — Сам факт пребывания в странах, эндемичных по лихорадке Денге, уже является основанием для того, чтобы обследовать таких пациентов на эту инфекцию».

Существует и тяжелая форма лихорадки Денге — геморрагическая, при которой происходит развитие геморрагического синдрома. Причем тяжелая форма, как правило, развивается при вторичном заражении инфекцией. Причина — так называемый антитело-зависимый иммунный ответ.

От лихорадки Денге нет специфической терапии. Лечение симптоматическое. Прививка от лихорадки Денге существует. Но, в связи с тем, что при антител-зависимом иммунном ответе может развиться тяжелая форма заболевания, медики не рискуют рекомендовать ее в качестве профилактики.

Шистосомоз

Шистосомоз — группа тропических гельминтозов (заболевания, вызываемые паразитическими червями — прим.ред.), характеризующихся хроническим течением, поражением сосудов мочеполовой системы, пищеварительного тракта, печени. Выделяют 3 варианта шистосомоза – мочеполовой, кишечный и японский. Инфекция широко распространена в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Шистосомы обитают в воде, поэтому эта инфекция передается через воду. Чтобы подхватить шистосомоз, достаточно просто искупаться в водоеме с возбудителями заболевания.

Прививки от шистосомоза не существует. К счастью, россияне редко заражаются в жарких странах этим заболеванием.

После поездок в тропические страны

В заключение Хаертынов подчеркнул, что большое значение имеет своевременная диагностика тропических инфекций. А потому даже при незначительном недомогании с признаками ОРВИ после пребывания в жарких странах нужно незамедлительно обращаться к врачу.