Когда даже любимая работа становится нелюбимой: как избежать опасного состояния

Психолог рассказала, чем чревато эмоциональное выгорание и как его избежать

По данным исследования HealthTech-компании AIBY, каждый третий из работающих россиян старше 18 лет сталкивался с синдромом эмоционального выгорания. Это понятие трактуется как состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе. Причем об эмоциональном выгорании можно говорить не только применительно к работающим людям: такое состояние может настигнуть и студентов (что некоторые называют академическим выгоранием), и вообще всех людей, которые отдают много сил и внимания какому-либо делу.

Кто-то может сказать: ну, и что с того, что наступает эмоциональное выгорание, не бросать же работу, если в целом она устраивает? Но ведь всегда можно постараться предотвратить нежелательное явление, а если уж оно случилось — попробовать как-то исправить ситуацию: что-то пересмотреть, найти новые решения. Кроме того, поскольку эмоциональное выгорание является результатом накопившегося стресса и само, в свою очередь, тянет за собой снижение производительности, то это в любом случае «звоночек». Сигнал того, что нужно научиться бороться со стрессом, чтобы сберечь здоровье, да и энергию для той же самой работы. О том, как проявляется эмоциональное выгорание и как его можно избежать, корреспондент Prokazan поговорила с психологом Камиллой Гареевой.

Признаки эмоционального выгорания

«Эмоциональное выгорание — это подавленное состояние, сопровождающееся апатией, которое является последствием длительного стресса», — поясняет психолог. — «Оно проявляется в том, что человек становится безразличным, у него начинается сопротивление работе. Появляется утомляемость, у кого-то может добавиться и раздражительность.

На фото: Камилла Гареева. Фото предоставлено Камиллой Гареевой

Иногда, по словам Гареевой, эмоциональное выгорание затрагивает не только профессиональную деятельность, но и распространяется на все остальные сферы жизни: личную жизнь, хобби. Человек начинает проявлять меньше внимания к своим близким, партнеру, теряет интерес к своим увлечениям.

Почему наступает эмоциональное выгорание?

Наиболее склонны к эмоциональному выгоранию люди эмоциональные, такие, которые с головой погружаются в то, чем занимаются, и принимающие всё близко к сердцу. Если же говорить о сфере, работники которой более подвержены этому состоянию, то это «человек-человек», говорит Гареева.

«Это, например, учителя, врачи, сотрудники полиции, психологи. То есть, те, чья работа требует большого эмоционального вклада», — прокомментировала эксперт.

Благодатной почвой для развития эмоционального выгорания служит ситуация, когда человек не чувствует отдачи от того, во что он «вкладывается» в течение длительного времени, или когда он испытывает разочарование от своей деятельности.

«Самое тяжелое для человека – это что-то делать и не видеть результатов деятельности либо же понимать, что это всё впустую», — говорит психолог. — «Такая ситуация ведь нас очень разочаровывает и подавляет».

Фото: "РБК тренды"

Когда же человек видит какие-то положительные результаты своего труда, это, наоборот, как-то подбадривает его и дает силы двигаться дальше. Однако и отдача от работы или любого другого дела отнюдь не гарантирует, что человек застрахован от эмоционального выгорания.

«Естественно, если человек не умеет отдыхать, если он вовремя не позаботился о себе, он все равно может достичь этой точки – даже если работа идет успешно и результативно. Если даже это приятный стресс, крайняя стадии стресса — это истощение, и до нее всегда можно дойти, если вовремя не отдыхать», — говорит Гареева.

Жизнь после эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание в ряде случаев является в профессиональной жизни некоей критической точкой, «проверкой на прочность». И в зависимости от того, какой выход человек изберет из этого кризиса, может решаться его дальнейшая судьба.

«Так, например, считается, что у учителей кризисными моментами являются год работы и 5 лет работы. В это время у них может начаться эмоциональное выгорание. И после года или после пяти лет они могут либо совсем уйти из сферы образования, либо восстановятся и тогда уже, скорее всего, останутся надолго», — отмечает собеседница издания.

Фото: vazhnoznat.com

Бывают даже такие случаи, когда человек может восстановиться только после ухода из профессии. Впрочем, отдохнув от стресса, некоторые возвращаются к прежней работе.

«Вот, например, одна моя знакомая работала психологом, выгорела и начала работать с растениями. Проработала там то ли полгода, то ли год — и все, вернулась обратно в психологию. Отдохнула, восстановилась и вернулась», — поделилась Гареева.

Однако для восполнения сил не всем нужны такие радикальные изменения — кому-то бывает достаточно просто снизить нагрузку.

Как избежать эмоционального выгорания

Тем не менее, лучше не восстанавливаться после эмоционального выгорания, а вообще предотвратить его, напомнила психолог. И сделать это реально. Для этого нужно:

— Своевременно заботиться о себе, отдыхать, не доводить себя до крайней стадии стресса

— Находить какие-то интересы, помимо работы, уделять время своему хобби

— Заручиться поддержкой каких-то людей

— Заботиться о своем здоровье: больше гулять, заниматься физкультурой

— Найти себе какое-то новое занятие

Если же выгорание уже произошло, Гареева советует сбавить темп, больше отдыхать, возможно – обратиться к специалисту. Кроме того, отмечает психолог, такая ситуация уже является поводом задуматься: а может, это просто не «ваше»? Впрочем, эмоциональное выгорание может произойти и с теми, кто, что называется, находится на «своем месте», особенно в тех сферах, которые требуют большого эмоционального вклада.