Медики рассказали, могут ли заболеть корью привитые, и как сейчас протекает COVID-19

В последнее время человечеству очень активно напоминают о себе разные инфекции. Все мы помним о пандемии коронавируса, которая началась очень быстро и неожиданно для многих, как гром среди ясного неба. Совсем недавно, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения официально объявила об окончании пандемии. Но в России начала активно распространяться другая инфекция — корь. Еще в апреле случаи заболевания ей были зарегистрированы уже в 44 регионах, включая и Татарстан. В нашей республике к середине мая было зарегистрировано уже 54 зараженных. В Татарстане также увеличился риск заболеваемости клещевыми инфекциями, потому что в 2023 году в республике 5 раз выросло количество пострадавших от укусов клещей.

Могут ли заразиться корью те, кто привит от нее? И как она протекает? Чем характеризуются заболевания, переносимые клещами? И как сами медики комментируют объявление ВОЗ о завершении пандемии? Можно ли вообще утверждать, что она полностью окончена и коронавирус больше не представляет абсолютно никакой опасности? Об этом и многом другом специалисты говорили на VIII Межрегиональной научно-практической конференции Приволжского федерального округа с международным участием «Актуальные вопросы инфекционной патологии».

Сколько времени у человека сохраняется иммунитет к кори после прививки?

При росте заболеваемости корью в 2023 году всплыл на поверхность такой вопрос, о котором раньше никто не задумывался — на какое время у человека сохраняется сформированный после прививки иммунитет к этой инфекции. Пока случаи кори не носили массовый характер, люди довольствовались общепринятым мнением, что вакцинация от нее дает иммунитет на всю жизнь, хотя он и может ослабнуть со временем. Выяснилось, что период не такой большой, особенно если учесть, что по Национальному календарю прививок последняя прививка от кори делается еще в детстве, в 6 лет. И риску заражения подвержены уже люди в возрасте 25+.

«Иммунитет после прививок более кратковременный, чем после перенесенной естественной коревой инфекции. Через 18 лет после вакцинации лишь у 46% людей сохраняются защитные титры антител», — рассказала профессор кафедры инфекционных болезней Башкирского ГМУ Гузель Хасанова. — «У вакцинированных, утративших защитный титр антител, возможны стертые, атипичные и легкие формы, но большинство из них — корь средней степени тяжести».

После же самого заболевания у человека, как правило, формируется стойкий иммунитет к инфекции, и повторные случаи заболевания отмечаются редко.

Корь – крайне заразная инфекция. Ее индекс контагиозности, по словам Хасановой, составляет 100 % — то есть, при встрече с корью заражаются все, кто не был вакцинирован. Инфекция передается даже при кратковременном контакте. Причем наиболее заразен человек не в тот период, когда у него начались высыпания (они появляются не сразу), а до них, в самом начале болезни, которое по симптомам напоминает ОРВИ.

Фото: РИА "Новости"

В течении кори выделяют несколько периодов:

1) Катаральный период. Он длится от 3 до 5 дней. Для него характерны острое начало, повышение температуры до 38 – 40 градусов, катаральный синдром со стороны дыхательных путей (грубоватый сухой кашель, ринит), конъюнктивит, энантема на мягком небе, пятна Бельского-Филатова-Коплика.

2) Непосредственно период высыпаний, длящийся 3 дня. Во время него катаральные явления усиливаются, и начинается новый подъем температуры. В этот период состояние у больного наиболее тяжелое. Сыпь появляется в определенной последовательности: в 1 день – за ушами, на лице и шее, во 2 день – на туловище и в верхних отделах рук, в 3 день – в нижних отделах рук и на ногах.

3) Период пигментации. На 4-е сутки сыпь становится буровато-коричневой в том же порядке, в каком и появилась. Пигментация сохраняется 1- 2 недели, а отрубевидное шелушение на лице и туловище – 5 – 7 дней.

«Температура нормализуется на 4–5-е сутки от начала высыпаний. Более длительная лихорадка указывает на развитие осложнений», — говорит Хасанова.

Осложнения могут быть и со стороны дыхательной системы, и с пищеварительной системы, и со стороны ЦНС. Причем некоторые из них развиваются даже спустя длительное время после заболевания. Так, например, через 8 — 10 лет после перенесения кори может возникнуть такое грозное заболевание, как коревой энцефалит, для которого характерны парезы, эпилепсия, снижение памяти и интеллекта, развитие слабоумия.

Врачи об окончании пандемии и Ковиде

В последнее время инфекцией, которую больше всего боятся, становится корь, а о коронавирусе многие почти забыли. Между тем, несмотря на официальное завершение пандемии, он по-прежнему распространяется в популяции и может тяжело протекать у некоторых людей, а следовательно, продолжает представлять для кого-то опасность.

«Пандемию отменили, но ковид никуда не ушел», — подчеркнула в своем выступлении главный инфекционист ПФО, д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней Казанского ГМУ Ирина Кравченко. — Каждую неделю миллионы людей заболевают COVID-19, и нередко повторно. Сотни тысяч людей лечатся в госпиталях, то есть это достаточно тяжелые формы заболевания. Тысячи умирают каждую неделю».

На фото: Ирина Кравченко. Фото: Prokazan

По данным РКИБ Татарстана, большинство госпитализируемых в 2023 году составляют люди старше 60 лет, однако встречаются и случаи тяжелых форм ковида у 30-летних пациентов. Так, в частности, в марте этого года врачи РКИБ зарегистрировали такую форму COVID-19 у 34-летнего пациента без сопутствующей патологии.

Да и есть ли в действительности снижение заболеваемости COVID-19 — большой вопрос. В самой ВОЗ признают, что оно может быть связано просто с уменьшением количества тестов на ковид, отмечает Кравченко.

Вместе с тем, в некоторых странах — в частности, в Индии, Корее, Японии — к середине мая даже наоборот, официально фиксировался рост заболеваемости COVID-19.

Но есть и хорошие новости. Продолжает снижаться количество летальных исходов от коронавирусной инфекции. По данным РКИБ Татарстана, доля пациентов с пневмонией среди госпитализированных с ковидом не превышает 25%, а респираторная поддержка требуется таким пациентам только в 5 % случаев.

Тем не менее, даже хотя ковид становится менее опасен для большинства населения и чаще характеризуется легким течением, после него у людей по-прежнему может развиваться постковидный синдром, который существенно снижает качество жизни. Постковидный синдром (а также лонг-ковид, длительный ковид, как его еще называют) — это ряд симптомов со стороны самых разных органов и систем после перенесения COVID-19, которые могут длиться неделями и месяцами.

Причем постковидные состояния - широко распространенное явление. По некоторым данным, они встречаются почти у половины переболевших.

«Глобальная распространенность «состояний после COVID-19» у взрослых составила 43%. У госпитализированных и негоспитализированных пациентов были оценки 54% и 34% соответственно. У женщин 49%, у мужчин 37%», — рассказал главный детский инфекционист Минздрава Татарстана, д.м.н., профессор, завкафедрой детских инфекций Владимир Анохин.

На фото: Владимир Анохин. Фото: Prokazan

Постковидные состояния нередко встречаются и у детей, несмотря на то, что в целом COVID-19 протекает у них нетяжело. В том числе и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно, хотя такие дети подвержены постковидному синдрому в меньшей степени, отметил инфекционист.

«Вероятность развития постковида у ребенка возрастает с тяжестью острой инфекции. Так, в частности, его распространенность увеличивается с 11,5% у бессимптомных детей до 46,5% у детей с симптоматической инфекцией и до 58% у ранее госпитализированных детей. Наличие симптомов во время COVID-19 в 6 раз увеличивает риск появления хотя бы одного из признаков постковида», — рассказал Анохин.

По данным зарубежных исследований, наиболее распространенными проявлениями постковидного синдрома у детей являются гемодинамические изменения и симптомы, недомогания и усталость, желудочно-кишечные и пищеводные расстройства, респираторные признаки и симптомы.

«Видимо, те тяжелые случаи коронавирусной инфекции не что иное, как вариант мультисистемного воспалительного синдрома», - говорит инфекционист.

Во всем мире мультисистемный воспалительный синдром понимают как наблюдающиеся у пациента в возрасте моложе 21 года лабораторные признаки воспаления и клинически тяжелого заболевания, требующего госпитализации, с мультисистемным поражением органов (более 2 органов) при отсутствии альтернативных правдоподобных диагнозов.

Prokazan / Мария Короткова

Среди клинических симптомов постковида у детей, описанных в отечественной медицинской литературе, наиболее распространены утомляемость и слабость, частые ОРВИ и тонзиллиты, кожные сыпи и потеря массы тела ниже 10%.

Еще одной особенностью ковида на данный момент является сходство его симптомов с симптомами гриппа и ОРВИ, что зачастую затрудняет его дифференциальную диагностику.

Как проявляют себя клещевые инфекции

Если об одних инфекциях вспоминают при их подъеме, то о других – ежегодно с наступлением определенного сезона. К последним относятся клещевые инфекции. Традиционно считается, что сезон клещей продолжается с апреля до глубокой осени. В нынешнем году в Татарстане в разы увеличилось число пострадавшей от укусов клещей. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, еще к концу апреля с начала эпидемического сезона в республике было зарегистрировано 823 обращения в медучреждения по поводу укусов клещей (показатель на 100 тыс. населения – 22,04), что в 5 раз превышает среднемноголетний уровень за аналогичный период прошлого года (показатель на 100 тыс. населения — 4,32).

Фото: iz.ru

Бывают случаи, когда люди, страдающие от клещевых инфекций, и сами не догадываются о причинах своего состояния и доходят до инфекциониста только в самую последнюю очередь. Так, например, один пациент, у которого были опущение век, головокружение, трудности при открытии глаз, начал лечиться у невролога. А при сборе анамнеза выяснилось, что полгода назад его укусил клещ, и в результате исследований у него диагностировали клещевой боррелиоз. Причем сам пациент даже не придал этому эпизоду особого значения: вспомнил, что один раз в сентябре «стряхнул с кожи каких-то жуков». В том же месяце осенью у него проявились симптомы ОРВИ, характерные и для клещевого боррелиоза, которые он списал на «простуду».

Клещевой боррелиоз – это самая распространенная клещевая инфекция, отметила д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней «ПИМУ» Оксана Соболевская. Ее характерным признаком является кольцевидная мигрирующая эритема (специфическое покраснение кожи или слизистой оболочки, вызванное приливом крови к капиллярам). Впрочем, у 20 – 30 % больных заболевание может протекать без поражения кожи, но с синдромом общей интоксикации и лихорадкой. Симптоматика очень разнообразна. Клещевой боррелиоз может приводить к поражению нервной системы, кожи, суставов, сердца и других органов. Эта инфекция очень коварна: отсутствие каких-либо клинических проявлений в 1 стадию, которая продолжается в течение первых 3 месяцев с момента присасывания клеща, не исключает развитие 2 или 3 стадии болезни.

Ботулизм

Опасность инфекций могут заключать в себе не только некоторые насекомые, но и продукты питания. Так, при употреблении в пищу продуктов питания, которые не подвергались достаточной термической обработке и хранились в условиях с низким содержанием кислорода (например, различных консервов), возможно развития ботулизма. Это заболевание, возникающее в результате отравления ботулотоксинами бактерии Clostridium botulinum. Несмотря на то, что ботулизм встречается довольно редко, он продолжает оставаться актуальным и опасным для жизни заболеванием. Его случаи периодически регистрируются среди населения. Так, например, за 2021 – 2022 годы в Татарстане было зафиксировано 16 случаев ботулизма.

«Ботулизм – это жизнеугрожающее заболевание, характеризующееся поражением нервной системы с развитием вялых параличей и риском возникновения дыхательных нарушений», — говорит главный инфекционист Минздрава Татарстана, д.м.н., доцент кафедры детских инфекций Казанского ГМУ Халит Хаертынов.

На фото: Халит Хаертынов. Фото:business-gazeta.ru

Иногда пациенты с ботулизмом нуждаются даже в ИВЛ. Заболевание может давать такие осложнения, как пневмония и миокардит.

Наиболее распространенными симптомами у переболевших ботулизмом в Татарстане в 2021 – 2022 годах были слабость (100%), двоение в глазах (69%), птоз, то есть опущение верхнего века (62%), изменение голоса (37%), нарушение глотания (37%). Почти у половины из них ( у 6 человек) ботулизм спровоцировал развитие пневмонии. Кроме того, были зарегистрированы такие осложнения, как токсический миокардит и сепсис.

По словам Хаертынова, к клиническим проявлениям, вызывающим подозрение на ботулизм, относятся:

— Отсутствие лихорадки

— Острое развитие по крайней мере одного из следующих симптомов: ухудшение зрения, двоение в глазах, изменение голоса, трудности с речью, толстый язык, дисфагия (затрудненное глотание), скопление выделений и слюнотечение

— По крайней мере один из следующих признаков: птоз (опущение верхнего века), парез лица, экстраокулярный паралич или утомляемость (неспособность отвести глаза от света), неподвижные зрачки, нисходящий паралич, начинающийся с черепных нервов.

До 1950-го года ботулизм характеризовался очень высокой летальностью — 50 – 60%. Однако, хотя к настоящему времени и удалось существенно снизить ее, она сохраняется на уровне 5-10%.