А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

Долгожданное появление слона в казанском зооботсаде стало чуть ли не главным событием лета. Мы узнали как готовилась его перевозка в Казань, кто стал его первым гостем и самое главное сколько он стоил.

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Долгожданный 6-летний слон Филимон прибыл в зоопарк Казани в начале августа, но он продолжает оставаться героем публикаций СМИ и соцсетей. Мы узнали во сколько обошелся слон Казанскому зооботсаду.

Слон прибыл в Казанский зооботсад в рамках программы сохранения животных СОЗАР. Программа направлена на сохранение редких видов животных и выведение их в неволе. Транспортировка животного обошлась зооботсаду в кругленькую сумму.

Сама транспортировка стоила 1,5 млн рублей, а траты на постройку специализированного транспортного контейнера стоили 2,5 млн рублей. Таким образом, было потрачено 4 млн рублей.

Подготовка к перевозке слона

6-летнего слона Филимона готовили к транспортировке целых четыре года. Всё это время сотрудники Московского зоопарка приучали его к контейнеру для перевозки.

Автор фото: Казанский зооботсад

«За каждое верное движение Филимон получал поощрение в виде лакомства. И подготовка к погрузке и выгрузке животного проходила в комфортных условиях как для слона, так и для сотрудников», — рассказали PROKAZAN в Казанском зооботсаде.

Перевозка Филимона — еще одно испытание для сотрудников двух зоопарков. Обычный кран для слона не подходил, пришлось прибегнуть к помощи 60-тонного крана. Также необычный груз сопровождали экипажи ГИБДД.

Сам процесс перевозки занял 14 часов. В пути пришлось сделать 6 остановок для того, чтобы Филимон не испытывал стресс. Слон перенес путь из Москвы в Казань довольно спокойно.

«Поездку готовили долго, работали две команды: и мы, и казанский зооботсад, они – свою часть, мы – свою, с регулярными совещаниями. Такая хорошая плодотворная работа двух зоопарков, в принципе, вот она завершена сейчас», — рассказал начальник отдела млекопитающих московского зоопарка Михаил Брагин.

«230 килограмм еды и он сыт»

Автор фото: Казанский зооботсад

Филимон пока ещё не больших размеров. Но уже сейчас в день съедает 230 килограмм еды.

В его рацион входят фрукты, различные овощи и сено. Как отмечают сотрудники зооботсада, самое любимое лакомство у слона — шарики из отрубей и сахара.

Филимона кормят его аж 4 раза в день, а в перерывах он принимает грязевые ванны. Как оказалось, кожа у слонов, несмотря на их вес и рост, достаточно тонкая и животное нуждается в дополнительной защите.

Первый высокий гость слона

Филимон приехал в Казань 6 августа 2023 года. Его появление стало чуть ли не главным событием уходящего лета. Про слона по-прежнему продолжают писать СМИ и соцсети. Первым гостем слона стал мэр Казани Ильсур Метшин.

Автор фото: мэрия Казани

«Мы постепенно прибавляем количество особей. Зоопарк построили в 2019 году, а в этом году вышли на рекордные полмиллиона посещений — уже 530 тысяч. Прибытие слона — долгожданное событие и для работников зоопарка, и для детей, их родителей, поэтому надеемся, что еще больше жителей и гостей столицы придут посмотреть на Филимона — нового обитателя казанского зоопарка», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Социальные сети просто взрывались от восторженных ликований в честь Филимона. Дети и их родители были невероятно потрясены и оставляли сотни умилительных сообщений.

Одиночество — сволочь

Нашлись и те, кто раскритиковал приезд одного слона в зоопарк — дескать животные семейные и разлука с мамой для малыша — стресс. Видимо подобная мысль засела в мыслях комментаторов из советского мультфильма «Путешествие мамонтенка».

Но оказалось, что шестилетний Филимон вполне себе взрослый, чтобы жить без мамы. В Казанском зооботсаде пояснили, что взрослые самцы покидают стадо как раз в возрасте Филимона.

«В мае Филимон отметил свое 6-летие. В семействе слонов, как правило, находятся самки и их детеныши. Родившиеся самцы живут с мамой до 6 лет, а когда становятся старше, покидают стадо и ведут одиночный образ жизни», - рассказали в Казанском зооботсаде.

Хотим еще и жирафа

После появления Филимона, с новой энергией вновь начали появляться слухи, что в Казани может появиться и долгожданный жираф. В зооботсаду не называют точные сроки появления жирафа, но отмечают, что сейчас разрабатывается логистика его доставки.

После смерти льва Инсара также возник вопрос о покупке нового льва. в Казанском зооботсаду отмечают, что сейчас в зооботсаду 4 льва: два самца белых львов Крикс и Каспер. Им по 9 лет. И две самки Люся и Киара, которым исполнилось в этом году 7 лет.

Поднимать цены на посещение зооботсада в ближайшее время не планируется.