«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Вопросы экологии всё сильней волнуют казанцев. Город быстро развивается: появляются новые здания, предприятия расширяются и наращивают обороты. Но вместе с тем возникает вопрос: «А не вредит ли это окружающей среде?». Почему мелеет Казанка? Как будет работать мусоросжигательный завод в Осиново? Как обстоят дела с промышленными выбросами в северных районах Казани? Редакция PROKAZAN пообщались с кандидатом биологических наук и внештатным экспертом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Лейсан Ахметзяновой и выяснили всё об угрозах для экологии Казани.

Казанка скоро исчезнет?

Многие жители Казани замечают обмеление городской реки. Широкие полосы песка, возникающие посреди водной глади, вызывают у горожан тревогу — они боятся, что река скоро совсем обмелеет или вовсе исчезнет.

Казанцы часто винят в появлении песчаных кос постоянные стройки на берегах: на берегу в городской черте то и дело появляются новые объекты. Например, сейчас возле моста Миллениум активно воздвигается многофункциональный комплекс из пяти зданий, два из которых планируют завершить к саммиту БРИКС.

Но эксперт уверяет, что винить только застройку берегов не стоит. Нужно понимать, как формируется гидрологический режим реки. Безусловно, стройки должны вестись с соблюдением законодательство. Но ещё у Казанки очень большая водосборная площадь. То, что мы видим в городе, это уже устье реки, место её впадения в Волгу, поэтому проблема полноводности кроется не только в городской застройке, а еще и в процессах, происходящих выше по течению.

Автор фото: Полина Сластникова

Важно и то, что уровневый режим Казанка зависит от Куйбышевского водохранилища, в которое она впадает. Из-за работы гидроэлектростанции и сработки водохранилища, мы можем видеть заметные колебания уровня воды в реке.

«У водных объектов очень строгий охранный режим. Например, ни один строящийся объект не должен перекрывать свободный доступ к воде. Предусматривается сохранение экологического каркаса. Например, на моей практике был случай, когда меняли проект из-за наличия на Казанке острова с местом обитания краснокнижного растения, было принято решение даже ограничить к нему доступ строительной техники», — делится эколог.

Что делать с мусором в Казани?

Уже четыре года казанцам не даёт покоя строительство мусоржигательного завода в Осиново. Жители близлежащий районов протестуют: они переживают за чистоту воздуха в городе и выбросы. Не вызывает доверия и замена технологического партнёра — если раньше завод планировали оснастить по швейцарско-японской технологии, то сейчас оборудование хотят поставить из Китая.

«Насколько мне известно, швейцарско-японское оборудование относилось к контролирующему, то есть это, по-простому говоря, «мозги» завода, которые должны были контролировать температуру сжигания мусора, процессы загрузки и др. Большая часть рабочих механизмов запроектировано от отечественных производителей», — рассказывает Лейсан Ахметзянова.

При этом эколог отмечает, что при замене контролирующего оборудования на оборудование другого производителя нужно провести повторное рассмотрение материалов. Но любом случае, перед началом работы заводу необходимо будет получить разрешение на выбросы и обеспечить очистку отходящих газов, чтобы не было превышений содержания загрязняющих веществ в атмосфере.

Автор фото: ProKazan

Но важно и то, что большинство технологий сжигания мусора эффективно работают при предварительной сортировке отходов. Желающих работать на сортировке отходов непосредственно на заводе не так много, поэтому встаёт вопрос о сортировке мусора самими гражданами.

«Я думаю, что назидательные, штрафные и ограничительные меры не так эффективно работают, как стимуляция населения к сортировке мусора. Нужна мотивационная система и экопросвещение, которые увеличат количество людей, заинтересованных в сортировке мусора», — так говорит эколог о приучении татарстанцев к разделению мусора.

Что летит в воздух на севере Казани?

Жители Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Авиастроительного районов нередко жалуются на неприятные запахи промышленных выбросов.

«По закону выбросы должны быть учтены. Предприятия получают разрешение на предельно-допустимые выбросы и платят компенсационные выплаты в бюджет. Многие промышленные предприятия являются градообразующими, поэтому если мы хотим поддерживать экономическое развитие региона, без выбросов не обойтись. Необходимо контролировать выбросы и внедрять современное газоочистное оборудование», — поясняет Лейсан Ахметзянова.

Автор фото: ProKazan

За первую неделю июне в трёх районах Казани выявили концентрацию сероводорода в воздухе. А в Авиастроительном районе в воздухе был формальдегида. При этом наша собеседница подчёркивает, что жители могут обращаться через госуслуги и сайты ведомств в «Народный контроль», если их что-то беспокоит: государственные эксперты приедут со своей лабораторией и сделают необходимые замеры.

Экология в Татарстане: хорошая или плохая?

Также мы спросили у эколога, как она оценивает состояние экологии в Татарстане.

«В целом у нас хорошая экологическая обстановка, по крайней мере, по сравнению с другими регионами. Безусловно бывают нарушения со стороны природопользователей, эти нарушения фиксируются, по ним составляются предписания и ведется контроль. Без этого не бывает ни в одном регионе: люди ведут коммерческую деятельность, стремятся увеличить выгоду, экономят на природоохранных сооружениях», — отвечает Лейсан Ахметзянова.

Но также эксперт подчёркивает, что важно не забывать про строгий факторов и предприятий, которые могут быть опасны для окружающей среды