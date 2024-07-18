«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком

Конфликт между застройщиком всея Татарстана Равилем Зиганшиным и одним из крановщиков Казани начинает набирать обороты. Ранее сообщалось, якобы предприниматель избил одного из своих сотрудников. Коллеги рабочего записали видео с требованиями, где просили принести извинения и выплатить компенсации избитому. Однако глава ПСО опроверг ситуацию. А его представители утверждают, что все было иначе.

Какие последствия повлечет за собой эта история, разберем в материале PROKAZAN.

«Забастовка или желание отстоять свои права»: что стоит за требованиями крановщиков?

Автор фото: PROKAZAN

Возмущенные крановщики объявили акцию «СТОП-КРАН». После скандального инцидента казанские крановщики отказываются работать и выставляют свои условия труда. Наша редакция решила узнать станет ли эта акция едино разовой или это грозит бунтом по всей России.

Одна из подобных историй произошла летом 2019 года, когда казанские крановщики пожаловались на низкие зарплаты, нарушения техники безопасности и пригрозили забастовкой.

Однако оперативной реакции от руководства не последовало, и крановщики начали бастовать, но даже по истечению месяца после остановки работ ни региональный Минстрой, ни Ростехнадзор всерьез не озаботились проблемой.

В этом году основными требованиями крановщиков для возобновления работы стали: повышение тарифов, обязательную стажировку стропальщиков, своевременный ремонт кранов, категорический запрет работы на неисправных кранах.

Автор фото: PROKAZAN

Работодатель пообещал удовлетворить все требования в ближайшее время. И крановщики готовы вернуться к работе, как только требования будут выполнены. Однако на данный момент ситуация находится в подвешенном состоянии.

«Безопасности как таковой и нет»: как работают крановщики на самом деле

По словам крановщиков, техника безопасности на стройплощадках нарушается регулярно. Например, каменщики, которые хотят работать быстрее, могут попросить поднять не один, а два ящика с раствором, что категорически запрещено. К тому же, если зацепить два ящика за четыре крюка, они раскручиваются и могут развалиться прямо в воздухе.

Из-за отсутствия техники безопасности происходят чрезвычайные ситуации, которые не только останавливают стройку, но и несут вред здоровья рабочим. Так, например, 24 мая 2018 года авария произошла на объекте строительства «Общественное здание многофункционального назначения (поз. 48а) по Воскресенскому проспекту в г. Йошкар-Ола». Причинами аварии явилось то, что кран эксплуатировался с неисправными приборами безопасности, а к его обслуживанию допустили в качестве стропальщиков лиц, не имеющих соответствующих удостоверений.

Автор фото: PROKAZAN

Напомним, в Казани тоже фиксировались аварии с участием кранов. Например, 2021 году на стройке метро «Дубравная» опрокинулся кран вместе с крановщиком. А в октябре 2023 года кран упал на новостройку — наказали штрафом фирму ООО «Валдай», у которой машина была в аренде. В апреле этого года произошло еще одно ЧП — кран рухнул на подстанцию.

Однако рабочие отмечают, что это далеко не единственная проблема на стройплощадках.

«Чаще всего там работают нелегалы, которые двух слов связать не могут по-русски. Он говорит, например, «слышь, каретка дай направо». И ты сидишь и думаешь, как это сделать, потому что каретка ходит по стреле вперед и назад. Проблема в том, что они не понимают, они мыслят по-другому. Среди них есть профессионалы, но их по пальцам сосчитать. Чаще происходит, когда рация не работает, мы останавливаемся. Бывает, что он отдает рацию другому человеку: «Теперь ты командуешь». Что хотят, то и делают. А нам-то что делать? Задавил кого-то — тюрьма. Упал кран — инвалидность. Нас никак не страхуют. В договорах нет ни подписи директора, ни страховки, ни класса опасности» - рассказал представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Юрий Шарипов.

Какие изменения ждут крановщиков и будут ли они вообще?

После скандального случая, были написаны заявления в полицию от обоих участников драки.

Автор фото: PROKAZAN

«Заявление поступило с обеих сторон. В настоящее время по данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение» - рассказа личный источник PROKAZAN.

Как пишет Telegram-канал «РОТ ФРОНТ Российский Трудовой Фронт», в понедельник, 15 июля, прошла встреча представителей работодателя и пострадавшего крановщика.

По словам крановщиков, все претензии рабочих были удовлетворены, однако до сих пор нет информации, приступили ли крановщики к работе. Отметим, что дополнительно рабочие требуют создать училища для крановщиков, соблюдать строгий контроль на стройплощадках, учить приезжих русскому языку.