Мечта сменить квартиру в городе на уютный загородный домик знакома многим. Соцопросы подтверждают, что больше половины россиян хотят переехать из города поближе к природе. Людей привлекает отсутствие шумных соседей и свежий воздух. Но на деле не все так гладко, и не все хотят самостоятельно вести хозяйство. И о многих затратах содержания частного дома мечтатели даже не догадываются.

Альтернатива — квартиры в новостройках в Казанской агломерации, которые становятся новым трендом для семей, которые хотят жить на свежем воздухе, но при этом сохранять преимущества городского комфорта.

Разберем подробнее преимущества и недостатки загородного дома и квартиры в агломерации.

Куда приводят мечты: хотите ли вы стать «самому себе управляющей компанией»?

Индивидуальный дом сегодня — это статусно и комфортно. В нем больше степеней свободы, чем в квартире, и с этим сложно поспорить. Но есть и подводные камни. Анастасия Гизатова, руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом», обращает внимание потенциальных покупателей жилья:

— Если в многоквартирном доме основную часть работ по содержанию здания выполняет УК, то в частном доме эти заботы лягут на вас. Тут вы сами себе будете управляющей компанией: придется самостоятельно решать вопросы дополнительного ремонта, обслуживания всего коммунального хозяйства и вывоза мусора. Благоустройство для кого-то большой плюс и раздолье фантазии. Но для кого-то — минус. К примеру, нередко в сомнения впадают пожилые пары или занятые семьи, у которых нет ни времени, ни морального ресурса на решение этих вопросов. Причем часто эти люди относятся к той категории покупателей, которые устали от городской суеты и не против жить в агломерации, там, где поют соловьи, недалеко лес, а по утрам можно услышать крик петуха. Им подходит промежуточный вариант: комфорт городской квартиры в ЖК, возведенных рядом с городом.

Кроме того, по словам многих экспертов рынка недвижимости, подобные варианты рассматривают молодые семьи, которые планируют появление малыша. Для них важно жить подальше от городского шума и дышать чистым воздухом. При этом важны комфортные условия: горячая вода, всегда исправная канализация, удобная и оборудованная детская площадка — и чтобы организацией всего этого «коммунального рая» занимался кто-нибудь другой.

К примеру, как в ЖК «Дома у сада» от «Ак Барс Дом», где решение бытовых вопросов и обслуживание дома ляжет на плечи специалистов управляющей компании «Всегда рядом». Они знакомы с проектом с начала строительства и обеспечат уютную жизнь в квартире. УК работает 24/7 и поддерживает онлайн-формат работы с заявками через мобильное приложение.

Марат Галлямов, руководитель агентства недвижимости «Этажи», солидарен со своей коллегой:

— Индивидуальный коттедж потребует и облагораживания приусадебного участка, и поддержания в работоспособном состоянии оборудования. Надо будет следить и за котельной, и за канализацией — этими вопросами обременены жители индивидуальных домов, но не обременены жители квартир, так как за них эти вопросы решает управляющая компания. Если у меня маленькие дети и я хочу жить за городом — я, скорее, выберу квартиру — это сэкономит мне время и силы. Благо, уже есть достойные предложения в окрестностях Казани, к которым можно присмотреться. А о доме задумаюсь, если у меня, например, уже выросли дети, достаточно умелые руки и есть машина, а лучше не одна.

Непридуманные истории

Об опыте жизни в частном доме рассказал казанец Искандер Хамидуллин, который живет в поселке Куюки:

— Я покупал дом с предчистовой отделкой. И в него пришлось вложить еще много средств и сил: установить забор, сделать ремонт, построить гараж. Ближайший магазин в 10 минутах ходьбы. А о пробках из Куюков, кажется, уже весь город наслышан. Обслуживание канализации и системы отопления полностью на мне, как и чистка снега в 30-градусный мороз. У меня пока нет детей, но на постройку детской площадки скидывались всей улицей.

Казанец Андрей Назаров с супругой прошлым летом подыскивал для жизни спокойное место подальше от центра мегаполиса, чтобы рядом была возможность быстро доехать до леса или к реке, и при этом инфраструктура в шаговой доступности: школы, магазины, общественный транспорт. Семья остановила выбор на квартире в ЖК “Дома у сада”. В своем отзыве о жизни в жилом комплексе Андрей упомянул, что одним из ключевых аргументов в пользу квартиры в агломерации стало то, что управляющая компания берет на себя все заботы, связанные с общей территорией. Мужчина рассказал, что планирует переехать в “Дома у сада” из 1-комнатной в Казани:

— Дома уже сданы и мы с нетерпением ждем получения ключей. К осени планируем начать ремонт. Расположение комплекса нас полностью устроило, и цена приемлемая. Раньше мы жили в квартире с окнами, выходящими на проезжую часть, и каждую ночь повторялось одно и то же: машины с громкой музыкой, летом мотоциклисты. С закрытыми окнами дышать нечем, даже при включенном кондиционере, а стоит окна открыть – вся квартира оказывается в пыли. Устали настолько, что буквально мечтали о переезде в более тихое уютное место. Свой дом, конечно, рассматривали, но когда представили, что придется зимой самим чистить территорию от снега, и вложить еще немало средств в облагораживание территории, желание пропало. Нашли жилой комплекс рядом с городом, где все близко: магазины, аптеки, доступная транспортная развязка, школа и садик.

Лотерея с качеством, инфраструктурой и логистикой

Рустем Сафин, генеральный директор агентства недвижимости «Квартет», поделился кейсами своих клиентов, выбирающих между домом и квартирой в Казанской агломерации.

Во-первых, покупка индивидуального дома может обернуться лотереей в плане качества постройки. Визуально красиво все оформить — это одно. Другое — использовать качественные материалы и строить четко по технологии. В случае с надежным застройщиком многоквартирных домов покупатель может быть уверен, что он работает в соответствии со всеми требованиями: иначе дом не был бы сдан. А вот свежепостроенный коттедж никто не придет проверять перед сдачей, кроме покупателя (который не имеет, да и не должен иметь компетенций в строительстве). Поэтому мы понимаем: с многоквартирным домом ничего не случится. А что будет с индивидуальным домом через пару лет — лотерея. Особенно, если вы покупаете эконом-класс у ноунейм-застройщика.

Во-вторых, доверчивого покупателя индивидуального дома может подстерегать дефицит инфраструктуры. И речь даже не о детском саде, школе или поликлинике (хотя и ими большинство новых коттеджных поселков похвастаться в шаговой доступности не может). Банальную асфальтированную подъездную дорогу, проложенную муниципалитетом прямо к дому, тоже никто при продаже не обещает. Нередко в это приходится вкладываться самим собственникам домов — либо единолично, либо в кооперации с соседями.

— У меня был прецедент, когда клиенты отказались покупать дом, потому что там в округе не было асфальта, а семья планировала ребенка. И когда они поняли, что с коляской гулять по территории коттеджного поселка будет невозможно — купили квартиру в новостройке поблизости, — рассказывает Рустем Сафин.

В-третьих, надо держать в уме логистику. Там, где строятся многоквартирные дома, всегда ходит муниципальный или даже межмуниципальный транспорт. Вблизи ЖК на границе города всегда есть остановки автобусов, сюда без проблем ездят такси. И даже если с собственной машиной жильцов что-то случилось, они спокойно доберутся по своим делам (на работу, в школу, на прогулку) на общественном транспорте. К примеру, рядом с ЖК «Дома у сада» работают детский сад «Айтишка» и многопрофильный лицей «Здоровое поколение». Вблизи автобусная остановка, с которой в Казань отправляются четыре маршрута общественного транспорта.

А вот застройщики коттеджных поселков в целях экономии средств редко строятся на первой линии — значит, добраться туда «своим ходом» становится делом небанальным.

По словам Рустема Сафина, совсем другой диалог с застройщиком идет в квартире: тот понимает свою ответственность не только перед покупателями, но и перед муниципалитетом, и перед исполкомом, который отвечает за жизнь в этой локации. И локация непременно будет развиваться.

— Застройщик ИЖС купил участок, построил на нем дом, продал вам это все — и умывает руки. Он больше ничего не должен, а владелец участка отныне — вы. Как хотите, так и крутитесь. Эта проблема есть даже у системных застройщиков жилых домов, которые не несут ответственности в коттеджных поселках, которые построили. За примерами далеко ходить не надо: не так давно была известная история с поселком близ Казани, в котором по весне все размыло и затопило. И никто не решал беду жильцов: у исполкома на это не хватало средств, а застройщик сообщил: «Земля не наша, делайте что хотите». Он купил эти участки в низине по дешевке, застроил и распродал. А дальше — хоть трава не расти. Поэтому я призываю обращать внимание на гарантии, которые вам дает застройщик. Отсутствие этих гарантий — серьезный и опасный фактор. Покупая жилье, мы хотим купить безопасность, надежность и комфорт. Эти три фактора обеспечиваются в квартире. А в доме они будут обеспечены по цене, не сопоставимой с квартирой, — объясняет специалист.

Где дешевле по-настоящему?

Есть серьезный аргумент в пользу загородного дома перед квартирой в новостройке в той же локации: дом за ту же сумму будет просторнее, чем квартира. Как подсчитывает Марат Галлямов, раза в полтора — точно. Причем многие выбирают готовые дома на вторичном рынке, там, где уже точно нет вопросов к инфраструктуре и качеству постройки. Но все это работает только в том случае, если сделка происходит за наличный расчет.

Между тем, по статистике наших спикеров, до 90% всех покупок жилья происходит с кредитным плечом. И тут возникает вопрос ребром: какая будет ставка на ипотеку и что будет выгоднее в окончательном итоге? Рустем Сафин считает:

— Приведу умозрительный пример: берем квартиру за 7,5 млн с первоначальным взносом в 1,5 млн рублей. Оформляем ипотеку на 30 лет — если получится, под 4,5%. Ежемесячный платеж получается 30 400 рублей. А теперь переходим к дому на вторичном рынке за ту же стоимость. Да, он раза в полтора просторнее, но не стоит забывать, что часть площади уходит на подсобные помещения, такие как котельная, кладовки и так далее. Ипотеку дадут в лучшем случае под 11,5%. В таком случае ежемесячный платеж будет 59 400. Подписывая такой кредитный договор, мои клиенты останавливаются и задумываются, готовы ли они к таким платежам. Под такими суммами людям подписываться страшно, учитывая нестабильность сегодняшней жизни.

В «Домах у сада» от «Ак Барс Дома» платеж комфортнее: 1-комнатную квартиру можно купить за 5 467 490 рублей по программе семейной ипотеки на 30 лет по ставке 3,2 %. Первоначальный взнос — 15% (821 000 рублей) при этом ежемесячный платеж составит 20 094 рубля*. К тому же, доступны квартиры не только в чистовой отделке, но и с меблированной кухней, которая оснащена необходимой техникой.

Как найти городской комфорт в пригородной атмосфере

Итак, если хочется жить на границе города, при этом совершенно не хочется самостоятельно возиться с канализацией и отопительным котлом, а вот ипотеку под комфортный процент — наоборот, очень хочется — можно присмотреться к многоквартирным жилым комплексам, которые сдаются в Казанской агломерации.

Традиционно популярным направлением было и остается Лаишевское — например, Усады. Здесь нет и не было крупной промышленности, а значит, более чистый воздух. Неподалеку — комфортные пляжи Камского моря и поляны для пикников в живописных лесах. Инфраструктура развита, разветвлена дорожно-транспортная сеть. Здесь растут жилые комплексы, по уровню комфорта во многом даже превосходящие городские, при этом до Казани — минут 15 езды на машине.

Например, заглянем в жилой квартал «Дома у сада» от «Ак Барс Дома». Компания продолжает развивать идею благоустройства большого сада в Усадах. Уже завершается застройка первой очереди жилых домов и вскоре начнутся работы по второй очереди. Двор каждого нового комплекса станет садом, выполненном в уникальном стиле. Также в планах дальнейшего развития территории – организация благоустроенных общественных пространств.

При строительстве используются элементы «умного дома», в квартирах — увеличенная высота потолков. Учтены самые тонкие моменты комфорта: например, в трех- и четырехкомнатных квартирах по два санузла — так застройщик позаботился о комфорте большой семьи. Эргономичные планировки включают уютные пространства, в которых продуман и функционален каждый квадратный метр.

При этом воздух здесь свободней от городских выхлопов. Здесь легко дышится и счастливо живется. И вы вполне успеваете обеспечить себе комфорт городского уровня в одной из самых востребованных локаций казанской агломерации — квартиры в продаже еще есть!