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· 16+ · Диана Алмакаева

Стоматолог из Египта о пациентах из Казани: почему некоторые отменяют прием к врачу-иностранцу

Вы когда-нибудь лечили зубы за рубежом? Языково...

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Вы когда-нибудь лечили зубы за рубежом? Языковой барьер может встать между вами и качественным лечением даже в лучшей местной клинике. Но что, если вы собрались в стоматологию в родном городе, а на приеме вас приветствует врач-иностранец?

В этой статье редакция ProKazan расскажет, почему одни клиенты отменяют прием, а другие целенаправленно записываются к врачу стоматологу-терапевту клиники «Анатомия улыбки» Кхалил Абаноуб Адли Абдуллах.

Если пациент не понимает врача — рисуем картинки

На прием пациент идет с целью получить от стоматолога качественное лечение и понятные рекомендации. Некоторые пациенты разворачивались и уходили, узнав, что их лечащий врач — иностранец. И их можно понять. Есть страх, что стоматолог просто не поймет жалобу, и вместо лечения предпримет более серьезные меры. Например, удаление зуба. Могут ли подобные опасения заставить пациента действовать радикально и просто не прийти на прием?

Я египтянин и мой родной язык — арабский. Я хорошо говорю на английском и уже давно изучаю русский. В Самарском ГМУ до поступления 6 месяцев мы изучали не только базу русского языка, но и профессиональные термины. Сейчас ко мне на прием попадают клиенты из других стран, например, Канады, Марокко, Колумбии, Туниса. Им комфортно видеть врача, который поймет их на арабском или английском. Но и с русскоговорящими пациентами я могу свободно общаться, понимаю их жалобы и свободно могу обсудить с ними план лечения, — делится Кхалил Абаноуб, врач стоматолог-терапевт клиники «Анатомия улыбки».

Врач рассказал, как важно ему было найти понимание особенно на первых порах, когда уровень языка не позволял бегло разговаривать с пациентами. Кхалил Абаноуб мог сам себя поправлять, а после консультации анализировал диалог и совершенствовал свои навыки, чтобы пациент в следующий раз понял его сразу. Иногда он даже рисовал, что именно хотел сказать. Здесь ему помогли отточенные навыки и любовь к рисованию — так консультация становилась понятной для любого пациента.

Чем отличается прием у врача-иностранца

На самом деле у пациентов ожиданий столько же, сколько и страхов. Но последних больше. И дело не только в языковом барьере, но и самих клиентах.

Насколько компетентен врач, отличается ли его методика лечения от тех, которые проводят местные стоматологи, какой будет результат — все эти вопросы заставляют если не удаляться с приема, то понервничать во время процедуры.

Стараюсь проводить приемы комфортно, проявляю заботу, практически как с ребенком. У многих страх в принципе перед стоматологическими манипуляциями. А увидеть на приеме врача, который может просто не понять их жалобу, усиливает этот страх. Я с пониманием отношусь к их переживаниям, потому что сам примеряю их ситуацию на себе. Мне бы тоже было волнительно. Поэтому стараюсь передать пациентам свое спокойствие и уверенность в том, что лечение пройдет успешно, — комментирует Кхалил Абаноуб Адли Абдуллах.

Итог такого подхода — положительные отзывы и постоянные клиенты, которые записываются только к Кхалилу Абаноубу.

Арабский, английский, русский. А как справиться с местными диалектами?

Говорят, искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача, ведь фундамент качественного лечения — взаимопонимание. И это оправдано! Даже лучший в мире врач не сможет поставить диагноз и корректно провести лечение, если попросту вас не поймет.

В случае с иностранным специалистом профессиональные навыки врача сложно увидеть, если он не может общаться понятным для пациента языком. Если профессионал сам в себя не верит — пациент не прислушается и не последует рекомендациям врача. Именно такой совет дает Кхалил Абаноуб всем врачам, практикующим в России, в том числе и иностранным докторам.

Мне сложно давать рекомендации пациенту на арабском, даже несмотря на то, что это мой родной язык. Профессиональную лексику я учил на русском и английском, поэтому вести консультацию с русскоговорящим пациентом порой бывает даже легче, — рассказывает Кхалил Абаноуб, врач стоматолог-терапевт клиники «Анатомия улыбки».

Но свой страх Кхалил Абаноуб все-таки переборол. Вернее, увидел, как другие стоматологи ведут прием с пациентами, которые в совершенстве владеют местными диалектами и тяжело изъясняются на русском.

Смелые пациенты после первого приема становятся постоянными

Случаи, когда пациент отказывался от приема или просил назначить другого врача бывают, но редко. Чаще всего к врачу стоматологу-терапевту Кхалилу Абаноуб Адли Абдуллаху приходят те, кто спокойно относятся к специалистам из-за границы или просто решили рискнуть. И они же оставляют положительные отзывы, записываются повторно на прием, уже доверяя врачу.

Поэтому если вы слышите нетипичное для наших краев имя врача, не спешите отменять запись. Индивидуальный подход, чуткое обращение и стремление провести консультацию на высшем уровне — все это может ждать на приеме у такого специалиста. Все, что вы можете найти в стоматологической клинике «Анатомия улыбки».

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