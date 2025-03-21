Ещё пару десятилетий назад увидеть мужчину с младенцем в бассейне было почти невозможно. Сегодня же тренеры отмечают: отцы всё чаще не просто сопровождают мам, но и приходят на занятия самостоятельно. Почему? Ведь ещё недавно бытовало мнение, что раннее плавание — исключительно «мамская» история.

По данным Всемирной организации здравоохранения, дети, которые занимаются плаванием с первых месяцев жизни, развиваются быстрее сверстников: у них улучшается координация, укрепляются мышцы, а главное — формируется уверенность в себе. Но исследования последних лет говорят о другом важном эффекте: когда в этом процессе участвует отец, между ним и ребёнком выстраивается более прочная связь.

Так что заставляет мужчин менять привычную роль стороннего наблюдателя на активного участника? Редакция ProKazan поговорила с теми, кто уже преодолел сомнения, а также с тренерами, которые каждый день видят, как вода сближает отцов и детей.

«Я переживал, но уже через пару занятий понял, что это бесценно»

Олейник Евгений сначала сомневался, стоит ли ему самому участвовать в грудничковом плавании. Он знал, что это полезно для ребёнка, но не был уверен, насколько комфортно будет ему самому.

— Конечно, решающим фактором стала забота о дочке, — рассказывает Евгений. — Хочется, чтобы она росла здоровой и развивалась правильно. Вода — это естественная среда для младенцев, ведь до рождения они проводят в ней всё время.

В начале он переживал: понравится ли ребёнку, всё ли он делает правильно, не напугает ли малышку. Но постепенно страхи ушли.

— Когда дочка улыбается и радостно плещется в воде, я понимаю, что всё это не зря. С мамой ребёнок проводит больше времени, а здесь у меня появляется возможность стать ближе. Для меня отцовство — это не просто быть рядом, а активно участвовать в жизни ребёнка.

Что говорят тренеры?

Тренер по грудничковому плаванию Эльвира Мазитова, бакалавр физической культуры и дипломированный детский массажист подтверждает, что в последние годы всё больше отцов приходят на занятия, причем не только вместе с мамами, но и самостоятельно.

— Мы замечаем, что папы становятся более включёнными, — говорит Эльвира. — Они знают, какие навыки осваивает ребёнок, следят за его питанием и даже понимают, как плавание влияет на сон малыша.

Многие папы сначала скептически относятся к занятиям, но потом меняют своё мнение.

— Часто они боятся доверить ребёнка кому-то незнакомому. Но когда видят профессионализм инструкторов и счастье малыша, страх проходит. Особенно когда замечают, как ребёнок прогрессирует, — рассказывает тренер Полина Смоленская, специалист по грудничковому и раннему плаванию с 4-летним опытом, специалист по детскому массажу, бакалавр и магистр ПГУФКСиТ в избранном виде спорта, мастер спорта по академической гребле.

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«Я не ожидал, что вода так увлечёт дочку»

Трофимов Иван не сомневался, что грудничковое плавание полезно. Для него главное — правильное развитие ребёнка, укрепление мышц и здоровья. Но то, как дочка начала вести себя в воде, удивило даже его.

— Она вообще не обращает внимания на родителей, — смеётся Иван. — Главное, чтобы игрушки были рядом. Она выбирает, какая ей нравится, и целенаправленно плывёт к ней. Видно, как развивается координация и уверенность.

Страха у Ивана не было — больше волновали технические моменты: комфортная ли температура воды, не замёрзнет ли дочка после бассейна. Однако организация занятий в центре «МамаМоре» развеяла эти переживания.

— Больше всего радуют моменты, когда она учится чему-то новому, — говорит Иван. — Когда старается плыть, пробует нырять. А когда сосредоточена — у неё такое милое выражение лица, что невозможно не улыбаться.

Как это влияет на ребёнка?

Тренер Ксения Мингалеева, специалист по грудничковому плаванию, бакалавр ПГУФКСиТ отмечает, что регулярные занятия дают не только физическое развитие, но и улучшают эмоциональный фон ребёнка.

— Присутствие папы на тренировке даёт малышу больше уверенности, — объясняет Ксения. — Это помогает сформировать крепкую эмоциональную связь, а в будущем положительно сказывается на их взаимоотношениях.

— Папы видят пользу занятий, замечают прогресс ребёнка и начинают больше интересоваться его развитием, — добавляет Эльвира Мазитова.

Центр грудничкового плавания Mama’more в Казани уже несколько лет поддерживает малышей и их родителей на пути к здоровому развитию. Опытные тренеры, обучающиеся у ведущих специалистов, знают, как превратить плавание в радостный и полезный процесс для вашего ребёнка.

«Я хотел, чтобы сын рос сильным. Теперь в бассейне уже и дочка»

Галиуллин Рамиль — спортсмен, и когда ждал первенца, задумался, как с ранних лет заложить основы здоровья ребенка. О грудничковом плавании он узнал случайно.

— Мы с женой ничего не знали о детях, стали читать, изучать, и наткнулись на статью о плавании. Оказалось, что это не просто весёлая игра, а реальный способ укрепить иммунитет. Сначала попробовали с сыном, теперь в Mama’more уже занимается и дочка.

Для Рамиля каждое занятие — повод не только для радости, но и для удивления.

— Дети учатся быстрее, чем мы думаем. Каждый новый навык даётся им легко, а я лишь помогаю. Видеть, как ребёнок счастлив в воде — огромное удовольствие.

Постепенно плавание стало неотъемлемой частью их семейной жизни. Рамиль считает, что это полезно не только для детей, но и для родителей.

— Совместные увлечения укрепляют семью. Пока мы с ребёнком занимаемся, жена может немного отдохнуть. Хотя чаще всего она стоит рядом, снимает видео и радуется нашим успехам.

Что говорят тренеры?

Тренер Полина Смоленская рассказывает, что папы, которые вначале настороженно относятся к процессу, через пару занятий полностью вовлекаются.

— Когда они видят, как ребёнок получает удовольствие, тревога уходит. У нас даже были случаи, когда папы приходили на занятия без мам, потому что не хотели пропускать прогресс своего малыша.

Тренер Эльвира Мазитова подтверждает, что папы всё чаще приходят на занятия не только в качестве наблюдателей, но и в роли активных участников.

— Они быстро привыкают к процессу и начинают заниматься с детьми даже дома. Это ускоряет развитие малышей.

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Плавать вместе — значит расти вместе

Все папы, которые попробовали грудничковое плавание, говорят одно: это не просто про спорт. Это про доверие, эмоции и моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь. Видеть, как твой ребёнок осваивает новые навыки, радоваться его успехам, укреплять с ним связь — бесценно.

Но главное — плавание делает детей крепче, развивает их физически и эмоционально. А в центре Mama’More вам помогут пройти этот путь с максимальной пользой. Опытные тренеры подскажут, как правильно держать малыша в воде, какие упражнения подойдут именно ему и как сделать так, чтобы каждое занятие приносило радость.