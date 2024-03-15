Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

Анализируем вместе с экспертом основные тенденции и делаем прогнозы относительно тенденций развития сектора загородной недвижимости.

Растущая популярность загородного образа жизни в России подтверждает его статус устойчивого тренда. С учетом преимуществ в виде простора и развития ипотечных программ, директор строительной компании «Время строить» Айдар Алиуллин дал некоторые прогнозы динамики цен и спроса на частные дома в 2024 году, а также выделил ключевые направления развития этого сектора рынка.

Популярность жизни за городом в России продолжает набирать обороты, обещая больше пространства за те же деньги, что и в городе, плюс выгодные ипотечные условия и всё лучше становящуюся инфраструктуру. К тому же, на загородной недвижимости можно неплохо заработать.

Цены подрастут

В 2024 году цены на частные дома, как предполагает Айдар Айратович, будут держаться на трех столпах:

Изменения в правилах финансирования строительства (введение эскроу-счетов). Подорожание стройматериалов. Растущий спрос на загородное жильё.

— Ожидается прибавка в стоимости на уровне 20%, — отметил директор компании. — Подъём цен может начаться с марта, с началом стройсезона, и будет зависеть от множества условий, включая геополитику и экономику.

Процентные ставки — тоже

Эксперт отметил, что есть небольшая вероятность, что программу ипотечных льгот начнут постепенно сворачивать, и за счет этого процентные ставки могут подняться на 2-3%. К тому же, минимальный первоначальный взнос теперь составляет 30%, что должно повысить качество кредитов и сбалансировать рынок, позволяя строителям плавно наращивать объёмы производства.

Рост интереса к пригороду продолжится

Спрос, по прогнозам, будет смещаться от новостроек к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС), поскольку повышение ключевой ставки ЦБ делает квартиры в новостройках слишком дорогими. Таким образом, многие, кто рассчитывал на покупку квартиры, возможно, выберут земельный участок или дом в коттеджном посёлке, где ипотечные программы ещё активны.

— Самые желанные будут дома по цене до 8-12 млн рублей, особенно те, что можно выгодно сдать в аренду или перепродать, — считает Айдар Алиуллин, директор строительной компании «Время строить». — Покупатели будут искать недвижимость, на которую могут взять ипотеку. Двигателями рынка станут объекты на первичном рынке в посёлках с умной планировкой и хорошей инфраструктурой, а также надёжность застройщика будет в приоритете.

Прогнозы развития малоэтажного строительства на 2024 году

Основной тренд – рост интереса к курортной недвижимости. С ограничениями на путешествия за рубеж, внутренний туризм обретает новые возможности. Инвестировать в такую недвижимость и получать до 20% годовых от аренды – вполне возможно.

С ограничениями на путешествия за рубеж, внутренний туризм обретает новые возможности. Инвестировать в такую недвижимость и получать до 20% годовых от аренды – вполне возможно. Также в тренде комьюнити-посёлки с развитой инфраструктурой, где соседи делят общие интересы, и всё необходимое находится рядом. То есть, участки с продуманной инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

где соседи делят общие интересы, и всё необходимое находится рядом. То есть, участки с продуманной инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Покупатели всё чаще выбирают дома, которые уже полностью готовы к заселению, избегая хлопот с самостоятельным строительством из-за дороговизны материалов и нехватки надёжных строителей. Особенно востребованы дома среднего ценового сегмента, где сейчас наблюдается нехватка предложений.

избегая хлопот с самостоятельным строительством из-за дороговизны материалов и нехватки надёжных строителей. Особенно востребованы дома среднего ценового сегмента, где сейчас наблюдается нехватка предложений. В архитектуре лидируют минимализм и кирпичные дома из различных облицовочных материалов с их простотой и функциональностью. Новинкой становятся дома с всесезонными террасами, которые можно превратить из зимнего сада в летнюю веранду.

кирпичные дома из различных облицовочных материалов с их простотой и функциональностью. Новинкой становятся которые можно превратить из зимнего сада в летнюю веранду. Покупатели также ценят большие окна для максимума света не только в общих зонах, но и в спальнях. В домах всё чаще появляются бассейны и бани, причём как внутри участка, так и на территории посёлков.

для максимума света не только в общих зонах, но и в спальнях. В домах всё чаще появляются бассейны и бани, причём как внутри участка, так и на территории посёлков. Деревянное строительство ведёт по популярности, следом идут дома из блоков и кирпича. Важной становится и инфраструктура посёлков: наличие школ, магазинов и кафе, а также удобный доступ к городской инфраструктуре в пределах часа езды.

ведёт по популярности, следом идут дома из блоков и кирпича. Важной становится и инфраструктура посёлков: наличие школ, магазинов и кафе, а также удобный доступ к городской инфраструктуре в пределах часа езды. Технологии умного дома становятся неотъемлемой частью малоэтажного строительства, делая дома более комфортными, безопасными и энергоэффективными. Интеграция интеллектуальных систем управления освещением, отоплением и кондиционированием воздуха на этапе строительства подчеркивает общую тенденцию к повышению качества жизни.

Резюме

В наше время загородный дом - это уже не просто дача для летнего отдыха, а место для жизни круглый год. В крупных городах, как Ростов, Краснодар, Уфа, Казань, до 40% всех домов теперь — это именно дома для постоянного проживания. Такой тренд деурбанизации, когда люди стремятся покинуть шумные мегаполисы в пользу тихой загородной жизни, будет только усиливаться в 2024 году.

Цены на загородную недвижимость продолжат расти из-за ряда факторов: увеличение стоимости стройматериалов, недостаток рабочих рук, а также постоянный спрос, поддерживаемый льготными кредитными программами.

Кроме того, на рынке сейчас есть накопленный спрос, который, возможно, будет удовлетворён в следующем году. И всё больше домов покупается не только для собственного проживания, но и с целью сдачи в аренду, что сейчас становится выгодным бизнесом и обеспечивает стабильный доход.