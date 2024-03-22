«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани

Плавание является исключительным видом активности для всестороннего развития детской моторики. Оно улучшает координацию, баланс, ловкость, силу и выносливость, а также укрепляет иммунитет и приспосабливаемость к окружающей среде. Занятия плаванием создают основу для здорового и активного образа жизни, способствуя физическому, умственному и эмоциональному развитию ребенка.

Корреспондент портала ProKazan встретился с руководителем Центра раннего плавания для детей от 1 месяца до 7 лет «Карасики», чтобы рассказать вам, в каких случаях детей необходимо приводить в бассейн и почему малышам так нравятся занятия в воде.

Плавание – залог здорового развития ребенка

Плавание в бассейне помогает укрепить мышцы спины и тела, а также развить правильную осанку, потому что вода поддерживает тело и позволяет ребенку выполнять движения без излишней нагрузки на позвоночник. Для детей с деформацией стоп плавание может помочь скорректировать плоскостопие или другие проблемы. Занятия в воде с профессиональными тренерами влияют на:

Координацию и баланс; Развитие крупной и мелкой моторики; Укрепление мышечного тонуса; Дыхательную систему.

Первые шаги к уверенности в себе

Занятия в бассейне способствуют не только физическому, но и эмоциональному развитию. Ребенок учится контролировать свое тело и развивать силу воли. Эти навыки не только полезны для здоровья, но и помогают формировать уверенность в себе и способность преодолевать трудности. Поэтому, важно подавать тренировку в формате игры.

Малышам так нравится играть в воде, что их не приходится заставлять заниматься. Для них это веселое времяпровождение, а для организма – это настоящая тренировка, которая улучшает иммунитет и благотворно влияет на здоровое развитие всего тела, – делится Светлана Сагидова, руководитель направления по физической реабилитации, адаптивной и лечебной физкультуре.

Занятия требуют от ребенка анализа и принятия решений. Он учится предвидеть, планировать и адаптироваться к изменяющейся среде, что развивает мышление и логические способности. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был коммуникабельным и добивался успехов, приучайте его к плаванию как можно раньше. Это не просто увлекательное занятие, но и ключ к гармоничному развитию вашего малыша.

Ребенок, который занимается в детском бассейне, получает множество положительных эмоций, чувствует себя уверенно и безопасно, плавая в воде. Он также получает удовольствие от упражнений и общения с инструктором. Кроме того, занятия в бассейне помогают ребенку развивать координацию движений, гибкость и выносливость. Это не только полезно для здоровья, но и помогает малышу развиваться физически и эмоционально, – разъясняет Светлана Александровна.

Опытные тренеры с индивидуальным подходом

Специалисты центра «Карасики» разбираются в анатомии и физиологии, благодаря чему находят подход к каждому ребенку и выстраивают схему упражнений в зависимости от индивидуальных потребностей малыша. Для каждого возраста есть определенные нормы развития, которые необходимо учитывать во время занятий. *

К 6-7 неделям ребенок в положении лежа на животе может уже удерживать голову несколько секунд, а лежа на спине – поворачивать ее или даже немного приподнимать.

В конце второго месяца новорожденный должен уверенно поворачиваться на голос или звук.

С 3 до 5 месяцев кроха умеет еще больше. Он может поднимать голову в позе «пловца» – то есть лежа на животе с вытянутыми вдоль тела руками. Когда он опирается на предплечья, он может хорошо держать головку и смотреть из стороны в сторону, поворачивая шею на 45 градусов.

К пяти месяцам новорожденный может переворачиваться со спины на живот и обратно, а при наличии опоры – хвататься за нее и подтягиваться, удерживая при этом голову.

В 6 месяцев грудничок уверенно вертит головой во все стороны, многие в этом возрасте начинают сидеть. У него синхронизирована работа мышц сгибателей и разгибателей, сформированы шейный и грудной изгибы позвоночника, есть все предпосылки самостоятельно сидеть, ползать и приближать момент, когда он начнет вставать у опоры и затем и ходить.

Занятия с профессионалами помогут не только поддержать здоровое развитие ребенка, но и скорректировать некоторые проблемные моменты, например гипо- и гипертонус мышц, укрепить мышцы спины и сформировать осанку. В центре раннего плавания специалисты обучены работать не только с нормо-типичными детьми, но и с малышами, у которых ограниченные возможности здоровья.

Тренеры бассейна «Карасики» это физические терапевты, обученные вовремя распознать проблему и решить ее. Могут научить не только плавать, а также оценить состояние малыша и, при надобности, помочь вовремя запустить необходимые мышцы. Они обладают обширными знаниями анатомии, физиологии, биомеханики и моторного онтогенеза, – отмечает Светлана Сагидова, руководитель направления по физической реабилитации, адаптивной и лечебной физкультуре.

Интересные занятия с современными игрушками

Все что о здоровье – это важно для взрослых, а для малышей важно, чтобы занятия проходили в игровой форме и вызывали интерес. В центре раннего плавания «Карасики» это прекрасно понимают и выстраивают тренировки для детей так, чтобы они получали удовольствие и веселились.

Нам удалось собрать не только профессиональный тренерский состав, но и найти людей которые смогли сохранить ребенка в душе. Для нас действительно важно, чтобы занятие проходило не как жесткая и сухая тренировка, а как интересная игра, притом с позиции ребенок-ребенок, — рассказывает Светлана Сагидова.

В арсенале бассейна имеется большой выбор постоянно обновляющихся игрушек. Работники центра следят за популярными веяниями в мире детских игрушек и регулярно покупают новые предметы для развлечения в воде. Но это не просто мода, а также часть терапевтического процесса.

Игрушки,которые мы подбираем используют различные формы и предметы. Благодаря им развивается мелкая моторика и сенсорное восприятие ребенка. Благодаря им, мы достигаем точности движений и построению логических связей, то есть ребенок узнает не только предмет, а понимает что это и узнает как поступить в той или иной ситуации. У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить, — заключает руководитель центра раннего плавания «Карасики».

Занятия в бассейне «Карасики» - это не просто набор универсальных упражнений для каждого диагноза. Это понимание принципов того, как устроен организм, и поиск решения в каждом конкретном случае. Успешно работают с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, неврологическими диагнозами! Записывайтесь на пробное занятие со скидкой 30%.