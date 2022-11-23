Межкомнатная дверь и их назначение

Оформление входа в комнату - это один из главных моментов в оформлении интерьера. Дверь должна быть практичной и красивой. Но для того, чтобы выбрать модель, которая соответствует всем параметрам, важно приложить очень много усилий.

Межкомнатная дверь – это проем в стене со специальной перегородкой, который обеспечивает проход из одного помещения в другое. С помощью ей люди имеют возможность ограничивать свое пространство, чтобы остаться наедине с собой.

С самого начала дверь служила средством защиты от непрошенных гостей. В ее роли мог выступать кусок большого камня или толстый слой коры дерева. Но потом происходили ее изменения. Жилища становились прочнее, а двери более аккуратными и функциональными. Уже потом они стали выполнять не только защитную роль, но и привлекательную. Благодаря им домовладелец показывал свой достаток и социальный слой, к которому он принадлежал.

На сегодня покупатели стараются найти одновременно привлекательную и практичную дверную створку, чтобы она радовала ежедневно своим изяществом и давала возможность остаться наедине. Самая известная и обычная модель – классическая дверь. Это удобный вариант межкомнатной створки, которая только открывается и закрывается. Часто этот вид покупают люди, которым нравится классика в интерьере или консервативно относящиеся к предметам быта. Она долговечна при применении по своему назначению.

Самый редко встречающийся тип дверей для межкомнатного пространства – это маятниковые или как их называют в простонародье, качающиеся. Они могут распахиваться как вперед, так и в обратном направлении, т. е. быть двусторонними. Главным ее преимуществом считается то, что для ее установки не требуется дверной короб. Звуконепроницаемые качества, к сожалению, не считаются их достоинством Из-за чего их устанавливают в офисе, кафе или ресторанах.

Автоматический тип дверей появился еще не так давно. Они основаны на том принципе действия, что открываются и закрываются самостоятельно, когда человек подходит на определенное расстояние. С помощью фотоэлемента возможно отрегулировать, сколько времени будет открыта дверь после прохождения человека.