Интересное
· Виктория Зимина

Межкомнатная дверь и их назначение

Оформление входа в комнату - это один из главных моментов в оформлении интерьера. Дверь должна быть практичной и красивой. Но для того, чтобы выбрать модель, которая соответствует всем параметрам, важно приложить очень много усилий.

Межкомнатная дверь – это проем в стене со специальной перегородкой, который обеспечивает проход из одного помещения в другое. С помощью ей люди имеют возможность ограничивать свое пространство, чтобы остаться наедине с собой.

С самого начала дверь служила средством защиты от непрошенных гостей. В ее роли мог выступать кусок большого камня или толстый слой коры дерева. Но потом происходили ее изменения. Жилища становились прочнее, а двери более аккуратными и функциональными. Уже потом они стали выполнять не только защитную роль, но и привлекательную. Благодаря им домовладелец показывал свой достаток и социальный слой, к которому он принадлежал.

На сегодня покупатели стараются найти одновременно привлекательную и практичную дверную створку, чтобы она радовала ежедневно своим изяществом и давала возможность остаться наедине. Самая известная и обычная модель – классическая дверь. Это удобный вариант межкомнатной створки, которая только открывается и закрывается. Часто этот вид покупают люди, которым нравится классика в интерьере или консервативно относящиеся к предметам быта. Она долговечна при применении по своему назначению.

Самый редко встречающийся тип дверей для межкомнатного пространства – это маятниковые или как их называют в простонародье, качающиеся. Они могут распахиваться как вперед, так и в обратном направлении, т. е. быть двусторонними. Главным ее преимуществом считается то, что для ее установки не требуется дверной короб. Звуконепроницаемые качества, к сожалению, не считаются их достоинством Из-за чего их устанавливают в офисе, кафе или ресторанах.

Автоматический тип дверей появился еще не так давно. Они основаны на том принципе действия, что открываются и закрываются самостоятельно, когда человек подходит на определенное расстояние. С помощью фотоэлемента возможно отрегулировать, сколько времени будет открыта дверь после прохождения человека.

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

20 часов назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

https://egeturbo.ru/lit

Новости России

14 часов назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - подготовка к школе чтение

Новости Казани

7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

11 часов назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

14 часов назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

14 часов назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости Казани

час назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

4 часа назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

4 часа назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Новости России

6 часов назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них
В Казани за 250 миллионов рублей будет построен крематорий

Новости России

6 часов назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

Интересное

7 часов назад

В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

Интересное

7 часов назад

Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году