В 2022 году на рынке новостроек появилось множество ипотечных программ. Недавно банки представили принципиально новое предложение - траншевую ипотеку, более известную как «ипотека за один рубль». Она выделяется среди всех предложений и предоставляет уникальную возможность для приобретения жилья без значительных первоначальных затрат.

Что представляет из себя траншевая ипотека, почему она выгодна и чем отличается от классической схемы кредитования - об этом и многом другом рассказала ProKazan Алина Гилячетдинова, специалист по новостройкам города Москвы в компании "Альтера".

Алина Гилячетдинова, специалист по новостройкам города Москвы в компании "Альтера" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Как обстоят дела с траншевой ипотекой в столице России? Есть ли какие-то отличия от Казани? Если они есть, то расскажите, какой вариант является самым выгодным на сегодня?

- В Москве данная программа также очень популярна, многим клиентам она подходит и ее выбирают.

Самое главное отличие - в Казани лимит по семейной и государственной ипотеке составляет 6 млн рублей. В Москве можно приобрести с лимитом 12 млн рублей. Из-за этого фактора, предложение вызывает большой интерес у инвесторов: им не нужно вкладывать большой первоначальный взнос, так как лимит больше. Отмечу, что в Москве строят много девелоперов и у них большая конкуренция.

Поэтому каждый хочет предложить конкурентные условия кредитования по своему продукту. В Москве, как и в Казани есть всеми известная ипотека за 1 рубль, но ее лимит составляет 12 млн рублей. Так можно выбрать квартиру, например, больше или выше классом.

Еще есть вариант траншевой ипотеки где первый транш не 100 рублей, а определенный процент от кредитной суммы, например 5%,10%, 20%, 30% или несколько траншей на время строительства. У наших клиентов самые первые транши, это 20-30 процентов. Заемщики пользуются досрочным погашением и закладывают денежные средства на платежи сразу, чтобы сократить финансовую нагрузку в дальнейшем.

В Казани несколько ЖК также строят столичные застройщики и у них можно увидеть подобные предложения, но уже с максимальным лимитом 6 млн рублей.

К слову, в Москве на 1 км земли приходится значительно больше новостроек, чем в Казани. Поэтому в данном случае, больше выбор ЖК и программ ипотеки.

- Что такое траншевая ипотека?

- Траншевая ипотека - это особая форма ипотечного кредитования для новостроек, при которой ссуда подразделяется на несколько траншей (частей), каждая из которых имеет свои условия кредитования. Эта система позволяет заемщику получить доступ к кредиту на более выгодных условиях и снизить свою финансовую нагрузку за счет малого взноса на платежи.

Алина Гилячетдинова, специалист по новостройкам города Москвы в компании "Альтера"

Сумма кредита зачисляется на счет частями и обычно делится на две выплаты:

Первый транш - условный, где сумма выплаты составляет 100-150 рублей. Здесь владелец квартиры платит по 1-1,5 рублю в месяц во время строительства.

Второй - основной. Когда дом полностью достроен, владельцу квартиры зачисляется сумма ипотеки уже в полном объеме по выбранной ипотечной программе: семейная - 6% или господдержка - 8%

Как выглядит зачисление транша: после выбора квартиры и подписания кредитного договора, заемщику зачисляется первая выплата - 100 рублей. Второй транш (основная сумма ипотеки) зачисляется перед вводом объекта в эксплуатацию (когда дом уже достроился).

Это новый кредитный продукт, который появился на рынке недавно и уже набрал популярность. Как происходит выплата? Первая гасится сразу при регистрации ДДУ (договор на покупку квартиры в строящимся доме), а остальные – в указанные договором сроки.

- В чем выгода траншевой ипотеки?

- Проценты начисляются только на часть суммы от ипотеки, то есть за первый транш они могут составить всего 100 рублей. Такой формат выплат дает покупателю большие возможности. Если ваш дом будет сдан только через 2 года, то на протяжении всего этого времени вы избегаете дополнительной финансовой нагрузки - за ипотеку придется платить всего 1 рубль. Это удобно, если на время строительства дома человек планирует снимать жилье. Еще одна возможность: пока вы платите по 1 рублю в месяц, то можно накопить деньги на ремонт.

Алина Гилячетдинова, специалист по новостройкам города Москвы в компании "Альтера"

Далеко не все застройщики предлагают этот вид кредитования. В компании Альтера специалисты по недвижимости помогут найти новостройки, где есть траншевая ипотека, которая подходит клиенту.

- Кому подходит траншевая ипотека?

- Эта программа выгодна для молодых семей и для тех, кто уже проживает в собственной или съемной квартире, но хочет купить новую. Так они оформляют траншевую ипотеку и продолжают жить в своей квартире. Если в этом случае оформить стандартную ипотеку, то тут заемщик платит и за аренду, и за ипотеку.

Также есть люди, которые рассматривают траншевую ипотеку для инвестиций. Во время строительства платежи по кредиту будут небольшими, однако после сдачи дома они возрастут. Но это не страшно, ведь собственник может сдавать квартиру в аренду или продать ее. К тому же, после сдачи дома в эксплуатацию, стоимость квартир в нем обычно увеличивается, что делает этот вариант более выгодным. Учитывая, что на протяжении строительства придется платить всего по 1 рублю в месяц, они не несут потери по процентам.

1 рубль - это не единственный вид траншевой ипотеки. Сумма первой выплаты может варьироваться от 5% до 30% - тут все зависит от застройщика. В Казани уже существует ипотека за 1 рубль и кредитование, где сумма зачисляется частями.

- На что обратить внимание, выбирая между траншевой ипотекой и обычной?

- При выборе траншевой ипотеки есть нюанс, который нужно учесть: посмотрите, когда новостройка сдается. Потому, что если она достроится в ближайшее время, то данная программа может быть не самой выгодной для вас. Проще говоря, рассматривайте ипотеку на более длительный срок - 1-2 года.

Например, наши специалисты предлагают клиенту несколько вариантов расчетов, чтобы клиент мог выбрать самый удобный вариант путем сравнения. Далее - сравнить с предложениями субсидий от застройщика, ведь иногда клиенты выбирают именно субсидию.

Алина Гилячетдинова, специалист по новостройкам города Москвы в компании "Альтера" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Первый транш нельзя закрывать полностью. Нужно оставить ссудную задолженность, чтобы зачислилась вторая выплата и сформировался правильный график платежей.

- Сколько покупатель переплачивает за обычную ипотеку?

- Разница между траншевой и классической ипотекой заключается в том, что в первом случае, заемщик не оплачивает основную, пока дом находится на стадии строительства и заемщику за это время нужно снять другое жилье.

В рамках таких программ первоначальный взнос составляет 20% от полной стоимости недвижимости, в то время как обычно банки могут предоставить кредит после внесения лишь 10% от цены.

На самом деле, если брать обычную ипотеку на новостройку, то есть риск переплатить. Почему это так? Объясню на цифрах:

Для примера возьмем два вида ипотечных программ от государства (семейная ипотека и господдержка) и сравним с траншевой ипотекой. Рассматривать будем на примере ипотеки до 6 млн рублей.

Какие виды ипотечных программ актуальны сегодня в Казани? Читайте в предыдущем материале ProKazan!

Траншевая ипотека: заемщик два года платит по 1 рублю в месяц, сумма начисленного транша 100 рублей. Тут у нас нет никаких потерь по процентам, потому что они начисляются на сумму первого транша (100 рублей).

Семейная ипотека под 6%: За два года потеря составит порядка 700 тысяч рублей.

Господдержка под 9%: потери по процентным ставкам за это время составят в районе 900 тысяч рублей.