Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

Медицинский центр «Формула здоровья» отличается большим спектром оказываемых услуг. Здесь вы сможете получить качественную помощь по основным урогинекологическим заболеваниям, а также позаботиться о поддержании интимного здоровья. Особое место в диагностике целого ряда гинекологических заболеваний занимает гистероскопия, например при аномальных маточных кровотечениях. Последние, занимают второе место среди причин госпитализации женщин в гинекологический стационар

Корреспондент портала ProKazan взяла интервью у врача, акушер–гинеколога высшей категории Черновской Розы Урановны.

— Что может стать причиной аномальных маточных кровотечений?

— Причины могут быть разнообразны, но я бы разделила их на 2 группы:

Первая - это не органическая патология, в том числе нарушения свертываемости крови, овуляторная дисфункция, ювенильные маточные кровотечения. В этом случае не всегда есть необходимость прибегать к инвазивным методам, бывает достаточно УЗИ обследования для правильной постановки диагноза.

Вторая - это органическая патология - полипы, эндометриоз, миома, гиперплазия эндометрия, то есть несоответствие толщины слизистой матки фазе цикла. В этих случаях, для подтверждения диагноза, необходимо проведение гистероскопии.

— Как проявляется аномальное маточное кровотечение и что должно быть поводом для обращения к гинекологу?

— Это, прежде всего, нарушения менструального цикла, а именно - изменение продолжительности менструации (более 8 дней), количества теряемой крови во время менструации. Также поводом для обращения к гинекологу должны стать ациклические кровяные выделения, а также кровянистые выделения в постменопаузе.

— Какова тактика врача при обращении к нему пациентов с подобными жалобами?

— Тактика индивидуальна, но всегда включает в себя несколько этапов, первый из которых - это УЗИ обследование. При подозрении на патологию в полости матки с целью уточнения диагноза и лечебной целью может быть выполнена гистероскопия.

— В чем суть гистероскопии и что это за процедура?

Гистероскопия - «золотой стандарт» обследования пациенток с аномальным маточным кровотечением при доброкачественных опухолях и гиперпластических процессах матки. Основное показание к процедуре - необходимость в получении ткани слизистой оболочки с целью подтвердить или исключить риски онкологических заболеваний. Это визуализация полости матки, ее внутренней стенки с помощью оптической системы, то есть - гистероскопа, который вводится влагалищным доступом в полость матки.

— Болезненна ли данная процедура?

— Сама гистероскопия, т.е. осмотр полости матки, безболезненна, но во время процедуры, для введения гистероскопа в полость матки необходимо расширение цервикального канала, поэтому процедура проводится под непродолжительным, внутривенным наркозом. После операции пациент находится в течение 3-4 часов у нас в медицинском центре, в послеоперационной палате под наблюдением врача.

— Бывают ли ситуации, когда гистероскопия показана даже при отсутствии патологии по данным УЗИ?

— Да, это наличие кровянистых выделений в период постменопаузы, ациклических межменструальных выделений в репродуктивном возрасте, бесплодии, даже при отсутствии изменений по данным УЗИ. Гистероскопия позволяет увидеть даже незначительные образования, например, в трубных углах матки и удалить их, что имеет большое значение в плане постановки правильного диагноза.

— Можно ли удалить патологические образования в полости матки, например, полипы эндометрия, гиперплазированный эндометрий (т.е. когда толщина слизистой оболочки матки не соответствует фазе менструального цикла) выскабливанием без проведения гистероскопии ?

— Раньше так и делали. Путем простого кюретажа (выскабливание), но не всегда удавалось удалить патологические образования в полости матки, что впоследствии подтверждалось данными УЗИ. Даже появилось такое понятие, как болезнь «не удаленных полипов», поэтому в настоящее время предпочтительным методом является гистероскопия.

— Есть ли противопоказания для гистероскопии?

— Да, это общие инфекционные заболевания, острые воспалительные заболевания половых органов. Пациент должен быть обследован и санирован перед проведением этой процедуры, чтобы избежать возможных осложнений.

— Могут ли гиперплазия, полипы эндометрия не сопровождаться какими либо симптомами?

— Это достаточно редкое явление, но все же оно есть. Поэтому своевременное посещение гинеколога (не менее раза в год) позволяет с помощью УЗИ заподозрить патологию, а гистероскопия позволяет не только уточнить диагноз, но и своевременно произвести лечение.