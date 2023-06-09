Эволюция продаж недвижимости. Как казанским риелторам получить новые возможности для работы

7 мая в Казани прошла закрытая конференция для риелторов – “Эволюция продаж недвижимости”. Мероприятие посетило более 200 специалистов из ведущие агентств города и республики.

Конференция приурочена к открытию 6-го филиала компании TrendAgent – международного сервиса для цифровизации риелторских сделок. Сервис создан, чтобы расширить возможности для специалистов, организовать удобные инструменты для эффективного взаимодействия с банками и страховыми компаниями, а также для увеличения потока потенциальных клиентов. Кроме того, платформа является резидентом Сколково – современного научно-технологического инновационного комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий.

TrendAgent на рынке недвижимости уже 13 лет. За это время они открыли свои офисы в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, а также начинают работу и в ОАЭ. А их партнерами являются "ПИК", "Унистрой", группа "Эталон" и другие застройщики.

Три фактора, которые позволили увеличить рынок продаж недвижимости через риелтора

Одним из спикеров мероприятия стала Мария Иванова, директор по продажам TrendAgent. Она рассказала о факторах, которые позволили увеличить рынок продаж через риелтора на 33%.

«Первый фактор, который позволяет увеличить процент продаж через риелтора – люди. Они всегда будут обращаться к агентам, дабы грамотно приобрести квартиру и облегчить сделку. Наша компания помогает риелторам упростить коммуникацию человека с человеком: люди могут дистанционно совершать сделки, следить за статусом квартиры, а актуальность предложения обновляется каждые 15 минут.

Второе, количество специалистов растет с каждым годом, ведь вход в профессию достаточно прост. Молодые и амбициозные риелторы также помогают нам цифровизировать сделки.

Третий фактор – рост агентских продаж. Застройщики всё чаще хотят продавать жилье через риелтора. По итогам нашего исследования, 60% сделок у застройщика проходят через агентства недвижимости. И наша программа позволяет обезопасить как риелторов, так и застройщиков. Мы исключаем риск, что дом не достроят.

Также мы продвигаем объекты и полностью сопровождаем сделку, а наша компания полностью покрывает издержки. TrendAgent связывает людей и технологии», отмечает Мария Иванова.

Что получит риелтор, который начнет пользоваться сервисом TrendAgent?

Ключевая идея TrendAgent – делать сделки открытыми и прозрачными. Современный и удобный агрегатор позволяет пользоваться модуль-чатами и модуль-акциями.

Сотрудники платформы тщательно проверяют застройщиков, тем самым гарантируя риелторам процент от продаж, а покупателям – квартиру. Также в программе есть детализированные модели всех объектов.

Для партнеров TrendAgent есть эксклюзивные предложения – это жилые комплексы, которые ранее не сотрудничали с риелторами. Благодаря новой площадке агентства могут предлагать своим клиентам квартиры в ЖК «Родина», «Зеленые холмы», «Изумрудный», «Зеленая долина», «Акварели Парк», «Нью Хаус», «Оазис и Лесной», «Резиденция МОН».

Для риелторов-партнеров предусмотрена система поощрения. Если сделка проходит через TrendAgent, то через три дня после продажи специалисту переводится денежное вознаграждение.

Сотрудники сервиса консультируют риелторов о нюансах каждого ЖК, подбирают более выгодные предложения, готовят необходимые документы и помогают с прочей рутинной работой.