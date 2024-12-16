Рынок недвижимости в России продолжает удивлять. Ключевая ставка, от которой зависит стоимость ипотечных кредитов, в 2024 году взлетела до 21%, и многие начинают задумываться, а стоит ли вообще покупать жилье в таких условиях? Ответ — да, стоит! Однако, важно понимать, как и где это сделать, чтобы не оказаться в ситуации, когда покупка становится невыгодной.

Мы поговорили с экспертом по недвижимости компании “Альтера” Ильмирой Садыковой и узнали, что нужно учитывать при выборе квартиры в нынешних условиях.

– Есть ли шанс, что ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться, и главное - когда?

– Аналитики прогнозируют два варианта развития событий: резкое или постепенное снижение. Для резкого снижения ставок предпосылок нет, скорее всего, ставки будут снижаться постепенно, что предполагает длительный процесс. В ближайшие два года, до 2026 года, можно ожидать снижения ставок до уровня 10-11%. Это будет зависеть от множества факторов, включая инфляцию и экономическую ситуацию в стране.

Для тех, кто рассматривает ипотеку, важно понимать, какие условия действуют на данный момент, а также учитывать размер первоначального взноса и другие вводные данные. Если ваша цель — покупка жилья для жизни или долгосрочных инвестиций, стоит учитывать все текущие условия, чтобы принять правильное решение.

Напомню, что по-прежнему сохраняются условия по семейной ипотеке 6%. Также актуальны льготные условия ипотеки со ставкой от 4,99% на первые два года или первый год, пока идет строительство. Такие ставки делают ипотечные кредиты более доступными для покупателей, но важно понимать, что ставки могут начать снижаться в будущем.

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– А что насчет цен на жилье? Будут ли они расти в 2025 году? Многие беспокоятся, что цены могут либо упасть, либо резко вырасти. Как понять, что сделка будет выгодной?

– В 2025 году не стоит ожидать резких скачков цен на жилье. На рынке недвижимости нет тенденций к снижению, что подтверждают и цены на вторичное жилье, которые остаются стабильными. Напомню, что ключевая ставка Центрального банка в 2024 году выросла с 14% до 21%. Следующее заседание Центробанка, которое состоится в конце декабря, не предвещает изменений в сторону снижения ключевой ставки.

Кроме того, растет себестоимость строительства, что также указывает на отсутствие распродаж на первичном рынке. Поэтому если вы думаете, что покупка жилья сегодня может быть рискованной из-за возможных колебаний цен, стоит принять во внимание, что сейчас нет признаков "обрушения" рынка.

Что касается выгоды сделки, то важно ориентироваться на долгосрочные цели. Покупка жилья будет выгодной, если вы не планируете перепродажу в течение ближайшего года. Лучше рассматривать недвижимость как инвестицию для жизни или сдачи в аренду, а если планируете перепродажу, то лучше ориентироваться на более долгий срок, например, на 3-5 лет.

– Какие регионы в России в 2025 году станут самыми перспективными для покупки жилья? С учетом развития инфраструктуры и экономики, какие города вы советуете рассмотреть для инвестиций или переезда?

– В 2025 году перспективными регионами для покупки жилья станут те города, где уже сейчас развивается экономика, есть рабочие места и хорошая инфраструктура. Это прежде всего крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Эти города традиционно остаются на волне спроса благодаря своему экономическому потенциалу и перспективам роста.

Кроме того, стоит обратить внимание на регионы, которые активно развиваются в плане туризма. Например, это Алтай и Калининград. Увеличение туристического потока в таких регионах открывает дополнительные возможности для инвестиций, особенно если рассматривать покупку недвижимости с целью сдачи в аренду.

Так что если вы планируете покупать недвижимость для долгосрочной перспективы, выбирайте города с хорошей инфраструктурой и развивающейся экономикой — это всегда выигрышный вариант для инвестиций и комфортного проживания.

– Насколько безопасно сейчас покупать квартиру в новостройке? Как избежать рисков с недобросовестными застройщиками? Покупатели все чаще слышат о банкротствах девелоперов. Как выбрать надежного застройщика?

– Когда речь идет о безопасности покупки, необходимо обращать внимание на несколько ключевых факторов. Во-первых, это репутация компании. Хорошие застройщики часто имеют долгую историю работы, а их проекты можно найти на рынке с положительными отзывами. Во-вторых, стоит проверить, насколько прозрачна документация и процесс строительства. Если застройщик не скрывает информацию о проекте, это хороший знак. В-третьих, важным моментом является наличие у застройщика разрешения на строительство и финансирование проекта, что также помогает избежать многих рисков.

Что касается банкротств девелоперов, да, такие случаи бывают, и в этом плане важно быть осторожным. Но если застройщик имеет хорошие финансовые показатели и работает в рамках закона, то риски значительно снижаются. Важно также выбирать проекты в крупных городах с развивающейся инфраструктурой и стабильной экономикой, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Эти регионы, с учетом их экономической стабильности и роста, обеспечивают минимальные риски для покупателей недвижимости.

Покупка квартиры в новостройке — это всегда ответственный шаг, но при внимательном подходе и грамотном выборе застройщика вы сможете минимизировать риски и получить качественное жилье по адекватной цене.

– Как обстоят дела со вторичным жильем? Есть ли преимущества покупки квартиры с историей перед новостройкой? Вторичка зачастую дешевле, но как покупателю понять, что он делает правильный выбор?

– Что касается вторичного жилья, ситуация на рынке стабильная. Вторичка действительно часто дешевле новостроек, но тут важно учитывать несколько факторов, которые могут повлиять на правильность выбора. Во-первых, необходимо понимать, что цены на вторичное жилье остаются относительно стабильными, что подтверждается отсутствием значительного снижения цен в текущем году. Рынок вторичного жилья не переживает таких колебаний, как первичный рынок, где себестоимость строительства постоянно растет.

Однако покупка квартиры на вторичном рынке имеет свои плюсы и минусы. Одним из главных преимуществ является возможность сразу заселиться в готовое жилье с развитой инфраструктурой, без необходимости ожидания сдачи дома. Особенно это актуально для крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань — здесь всегда будет спрос на квартиры с историей.

С другой стороны, важно тщательно проверять состояние квартиры и дома, чтобы избежать скрытых дефектов, которые могут потребовать дополнительных вложений. На вторичном рынке существует риск скрытых проблем, например, с документами или техническим состоянием жилья. Также важно учитывать, что, в отличие от новостроек, в старых домах могут быть вопросы с ремонтом или коммуникациями, которые также потребуют дополнительных затрат.

Тем не менее, если вы хотите избежать рисков с недобросовестными застройщиками и не хотите ждать несколько лет, покупка квартиры на вторичном рынке может быть хорошим выбором, особенно в условиях стабильных цен. Главное — подходить к выбору осознанно, тщательно проверяя все документы и техническое состояние квартиры.

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– Какие изменения на рынке могут повлиять на стоимость жилья в ближайшие месяцы? Покупателям важно знать, какие экономические или законодательные факторы могут сыграть на руку или, наоборот, усложнить сделку.

– Первое и самое очевидное — это изменения в экономической ситуации и политике Центрального банка. В 2024 году мы уже видим резкий рост ключевой ставки до 21%, что напрямую влияет на ставки по ипотечным кредитам. Если ставка продолжит оставаться на таком уровне, то покупка жилья станет менее доступной для широкого круга покупателей, что может охладить спрос на недвижимость. В свою очередь, это может привести к определенному замедлению роста цен на жилье, но вряд ли мы увидим их резкое падение. Однако, если Центральный банк решит снизить ставку в конце 2024 года или в 2025, это может сделать ипотечные кредиты более доступными, и спрос на жилье снова вырастет, что приведет к росту цен.

Кроме того, на рынок недвижимости влияет себестоимость строительства. В условиях высокой инфляции и роста цен на строительные материалы, себестоимость новых объектов продолжает увеличиваться. Это значит, что застройщики вынуждены увеличивать цены на новые квартиры, что, в свою очередь, может подтолкнуть рост цен и на вторичный рынок, так как покупатели будут вынуждены искать более доступные варианты.

Не стоит забывать и о возможных изменениях в законодательстве, которые могут повлиять на условия покупки жилья. Например, изменения в налоговом законодательстве или введение новых программ субсидирования ипотеки могут стать как стимулом для покупок, так и дополнительным барьером для тех, кто не сможет воспользоваться новыми льготами.

– Как найти выгодные предложения в 2025 году? Существуют ли нестандартные варианты покупки жилья, которые стоит рассмотреть?

– Одним из нестандартных способов приобретения жилья может быть участие в торгах, на которых банки продают залоговую недвижимость. Иногда на аукционах можно найти квартиры по цене ниже рыночной. Однако такие сделки требуют внимания и знаний, так как нужно внимательно проверять юридическое состояние объекта и историю торгов. Это не самый легкий путь, но для опытных покупателей торги могут стать выгодной альтернативой.

Также стоит рассмотреть вариант с инвестиционными квартирами. Это может быть покупка недвижимости с расчетом на долгосрочную аренду или перепродажу через несколько лет. Важно помнить, что покупка для сдачи в аренду или для перепродажи через несколько лет — это более долгосрочная стратегия, а не быстрый способ заработка.

Еще один возможный вариант — использование альтернативных программ, таких как государственные субсидии или программы для молодых семей. В некоторых регионах могут быть предложены льготные условия для покупки жилья, что также может быть выгодным вариантом.

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