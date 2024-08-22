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Выпускной как ИТ-конференция: участники «Школы 21» в Казани завершили обучение

В казанском кампусе «Школы 21» прошел выпускной...

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

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В казанском кампусе «Школы 21» прошел выпускной для участников, завершивших основную программу обучения. За три года ребята выучили девять языков программирования, научились работать с базами данных и сетями, а также прошли обязательную трехмесячную стажировку. Сегодня они работают в крупнейших ИТ-компаниях Казани.

Главным подарком для уже ставших ИТ-специалистами ребят стала возможность пообщаться с более опытными коллегами. Спикеры рассказали об инфраструктуре для хранения и обработки больших объемов данных, расчетах в системе антифрода, доменных языках в прикладных проектах и помощи AI в рутинных задачах разработчиков.

Продолжился день торжественным вручением сертификатов об окончании школы. Выпускникам пожелали всегда быть такими же целеустремленными и найти свое призвание в сфере цифровых технологий.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка»:
«Участников “Школы 21” всегда видно издалека. Это ребята, которые сходу понимают суть задачи, быстро вливаются в действующие команды и находят решения в срок. А главное, делают это всё с горящими глазами и азартом, который приносит пользу и конкретному бизнесу, и региону в целом. Я желаю выпускникам продолжать развивать все те навыки, которые они получили в школе. Уверен, они добьются любых карьерных высот».

Юлия Вершинина, директор казанского кампуса «Школы 21»:
«Я горжусь нашим кампусом, который активно участвует в жизни ИТ-сообщества региона, но больше всего горжусь нашими выпускниками и участниками. 500 ребят уже получили предложение о работе по ИТ-специальности и работают в крупнейших компаниях, таких как Сбер, ЦЦТ, “Армор”, АК “Барс”, НИЦ “Инкомсистем”, “Тинькофф”, VK, Билайн, Wildberries, МТС, X5 Group и многих других. Среди сегодняшних выпускников трое помогают развивать нашу образовательную платформу в СберТехе, а один из них участвовал в открытии новых кампусов как волонтер.

Хочу пожелать ребятам оставаться такими же целеустремленными и не останавливаться в своем желании быть специалистами в области программирования и ИТ-технологий. Я уверена, они смогут внести огромный вклад в развитие ИТ-отрасли и цифровой экономики Республики Татарстан и в целом страны».

Ребятам также напомнили, что двери кампуса для выпускников «Школы 21» всегда открыты. Они смогут приходить в любой кампус школы в разных городах России, изучать новые ветки на цифровой платформе, выступать уже как эксперты и помогать развивать ИТ-сообщество проекта.


Михаил Иванов, выпускник «Школы 21» в Казани:
«Я надеюсь, что буду иногда заглядывать, потому что самые лучшие воспоминания у меня останутся именно от людей, с которыми я общался в школе. Навык коммуникации легко прокачать, когда вокруг тебя столько единомышленников. Кроме того, я научился достигать целей, потому что понял, что всё зависит только от меня, и, если обучение бесплатное, самомотивация только усиливается. Но главное, здесь я получил все “твердые” навыки, которые сегодня помогли мне найти работу именно в той сфере, что меня интересовала на старте. Сегодня я – успешный Java-разработчик».

В завершении вечера, команды «Школы 21» в Казани и УРАМ создали уникальную коллаборацию во внутреннем дворике школы. Там развернулось большое событие для всех выпускников, ИТ-сообщества и жителей.

Казанский кампус — второй кампус «Школы 21», который открылся в стране и работает с февраля 2020 года. Сейчас здесь учатся 1200 человек. Следующий «бассейн» стартует 26 августа. Подать заявку на обучение можно на сайте школы.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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