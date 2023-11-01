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В кампусе «Школы 21» в Казани стартовало основное обучение

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В казанском кампусе «Школы 21» началось основное обучение, на которое прошли 418 человек. Средний возраст участников — 26 лет. Больше половины из них не имеют опыта программирования.

Участники могут выбрать для себя комфортное время обучения и посвятить освоению востребованной ИТ-профессии от полутора до трех лет. Они освоят такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, SQL, а также инструментарий DevOps. После этого их ждет обязательная трехмесячная стажировка в ИТ-компании. К началу стажировки участники осваивают как минимум три языка программирования и готовы применять свои знания на практике.

Все участники учатся составлять резюме и проходить собеседования в рамках карьерного трека. А гибкие навыки, которые они приобретают по методологии «равный равному», помогают быстро адаптироваться к работе в любой команде.

106 выпускников «Школы 21» в Казани уже трудоустроены и работают в таких крупнейших ИТ-компаниях, как Сбер, ЦЦТ, «Армор», АК «Барс», «Нициконсистема», «Тинькофф» и многих других.

Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани:

«Мы с нетерпением ждали начала основного обучения в кампусе. Ребята, которые прошли отборочный интенсив, убедились, что им подходит наша методология «равный равному» и они могут учиться друг у друга. Но что важнее, они проявили способности к программированию, ведь многие до бассейна не написали ни один код. Впереди у них работа над самостоятельными и командными проектами, поиск и прохождение стажировки, и всё это ради того, чтобы стать востребованными специалистами и изменить свою жизнь к лучшему. Уверена, у них всё получится».

Своими ожиданиями от учебы также поделилась участница, которая прошла отборочный интенсив казанского кампуса школы.

Варвара Острикова, участница «Школы 21» в Казани:

«Я несколько лет всерьез размышляла о том, чтобы сменить сферу деятельности и перейти в ИТ. Пока работаю фитнес-тренером, но хочется реализовать себя в мире современных технологий. Про «Школу 21» узнала от администратора фитнес-студии: она рассказывала, что cама поступила в школу и была очень довольна. Так что я настроилась на то, чтобы пройти интенсив, а сделать это помогли и атмосфера в кампусе, и все ребята, которые друг друга мотивируют и вдохновляют. С нетерпением жду начала учебы, чтобы получить знания и опыт и перейти в новую для меня профессию».

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