В кампусе «Школы 21» в Казани стартовало основное обучение

В казанском кампусе «Школы 21» началось основное обучение, на которое прошли 418 человек. Средний возраст участников — 26 лет. Больше половины из них не имеют опыта программирования.

Участники могут выбрать для себя комфортное время обучения и посвятить освоению востребованной ИТ-профессии от полутора до трех лет. Они освоят такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, SQL, а также инструментарий DevOps. После этого их ждет обязательная трехмесячная стажировка в ИТ-компании. К началу стажировки участники осваивают как минимум три языка программирования и готовы применять свои знания на практике.

Все участники учатся составлять резюме и проходить собеседования в рамках карьерного трека. А гибкие навыки, которые они приобретают по методологии «равный равному», помогают быстро адаптироваться к работе в любой команде.

106 выпускников «Школы 21» в Казани уже трудоустроены и работают в таких крупнейших ИТ-компаниях, как Сбер, ЦЦТ, «Армор», АК «Барс», «Нициконсистема», «Тинькофф» и многих других.

Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани: «Мы с нетерпением ждали начала основного обучения в кампусе. Ребята, которые прошли отборочный интенсив, убедились, что им подходит наша методология «равный равному» и они могут учиться друг у друга. Но что важнее, они проявили способности к программированию, ведь многие до бассейна не написали ни один код. Впереди у них работа над самостоятельными и командными проектами, поиск и прохождение стажировки, и всё это ради того, чтобы стать востребованными специалистами и изменить свою жизнь к лучшему. Уверена, у них всё получится».

Своими ожиданиями от учебы также поделилась участница, которая прошла отборочный интенсив казанского кампуса школы.