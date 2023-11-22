Татарстанская деревня попала в список рекомендаций для любителей этнотуризма

Эксперты МТС Travel сделали подборку пяти российских мест для этнографического туризма. В список рекомендаций попал и татарский этнографический музей под открытым небом «Татар авылы» в деревне Исаково Зеленодольского района. Экскурсии в такие места чаще всего предпочитают жители мегаполисов, поясняют эксперты.

Экскурсии в этнодеревню выбирают те, кто устал от ритма больших городов, пробок и офисов. За короткое время пребывания в таком месте можно ощутить умиротворение и по-настоящему перезагрузиться.

В этнографическом музее «Татар Авылы» можно погрузиться в сельскую жизнь, в быт и традиции татар. Под открытым небом на площади около двух гектаров собраны дома зажиточных крестьян, ремесленников, купцов, представлены орудия труда, мебель, кухонная утварь XV–XX веков. На территории стоит действующая ветряная мельница — её построили женщины и подростки во время Великой Отечественной войны. В подворьях работают ремесленные мастерские — кузнечная, гончарная, ткацкая. Посетители могут попробовать что-то смастерить, запрячь лошадь, подоить коз и испечь в печи кыстыбый — пирожок с картофельной начинкой. Детей порадуют высокие татарские качели — таган и контактный зоопарк, где они с удовольствием наблюдают за курами, утками, козами, индюком. В деревне часто проводят праздники, фольклорные выступления, есть шатры для пикников.

«Этнографический музей находится в 50 километрах от Казани, по пути в один из центров притяжения туристов – музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Туристы, которые хотят отдохнуть от городской суеты, могут объединить в одну поездку посещение обоих объектов. А если наскучит сельская местность, в 15 минутах езды расположен город высоких технологий Иннополис, где живут, учатся и работают айтишники, а по улицам передвигаются роботы-доставщики еды и беспилотные автомобили. Вне зависимости от формата отдыха, высокоскоростной интернет поможет поделиться впечатлениями с близкими прямо на месте. МТС в этом году установил дополнительное оборудование и разогнал скорости мобильного интернета 4G в населенных пунктах вдоль берега реки Свияги», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Еще одним интересным местом для этнографического туризма в Поволжье был признан этнокомплекс «Ясна» в Чувашии. Здесь воссоздана настоящая чувашская деревня, звучат старинные легенды и сказки, растёт 400-летний дуб Киреметь. Гости могут остановиться на день или больше в деревянных этнодомиках, сходить в ароматную этнобаню на дровах и посетить любую из спа-программ. На Новый Год чувашский Дед Мороз Хель Мучи покажет здесь свою резиденцию, сыграет на древних музыкальных инструментах, а его внучка Юр Пике научит гостей мастерить новогодние игрушки.

Также в списке рекомендаций МТС Travel — музей «Мандроги» в Ленинградской области, где собраны деревянные избы со всех уголков Русского Севера. Гости могут одеться в костюмы позапрошлого века, колоть дрова, готовить блюда в русской печи и париться в бане «по-чёрному».

А в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутской области можно посетить тофаларское и эвенкийское стойбища, бурятский улус-летник (поселение), эвенкийское захоронение.

Любителям старины предлагается побывать в комплексе «Витославлицы» Новгородской области. Здесь собрано 38 деревянных построек XVI–XX веков - крестьянские дома, старинные церкви, бани, амбары и другие сооружения. В числе наиболее древних храмов — церковь Рождества Богородицы 1531 года.