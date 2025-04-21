Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Татарстан вошел в топ-5 самых читающих российских регионов

МТС и книжный сервис «Строки» ко Всемирному дню...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

Подписаться на Дзен.канал

МТС и книжный сервис «Строки» ко Всемирному дню книг проанализировали объем прочитанных книг и читательские предпочтения жителей Татарстана и других российских регионов за минувший год. Татарстанцы оказались одними из самых читающих в стране и заняли пятое место в книжном рейтинге по количеству прочитанных книг.

На первом месте расположились столичные регионы – на Москву и Московскую область пришлось 23% от всего количества прочитанных россиянами в онлайн-библиотеке книг, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 10%. Третье место заняли жители Краснодарского края (8%). На четвертом месте - свердловчане и новосибирцы, доля прочитанных ими книг составила по 3%.

Татарстан вместе с соседним Башкортостаном, а также Ростовской, Нижегородской и Самарской областями разместились на пятой «полке» книжного рейтинга с долей по 2% на каждый регион. Всего с марта 2024 года по март 2025 года татарстанцы прочитали в сервисе «Строки» около 39 тысяч книг, при этом самый активный из них прочел 393 книги.

В список самых популярных среди жителей республики жанров вошли фэнтези, фантастика, любовные романы, детективы и современная литература. Самыми востребованными на онлайн-платформе стали книги «Магия утра» (16+) Хэд Элрод, «Шантарам. Часть 3» (18+) Грегори Дэвида Робертса, «Се ля ви Москва стайл» (18+) Александра Цыпкина и «Если все кошки в мире исчезнут» (12+) Гэнки Кавамура. Среди подкастов популярностью у татарстанцев пользовался «Участок 81» (16+) - один из выпусков подкаста-расследования от книжного сервиса Строки и студии Толк.

Среди авторов татарстанцы больше всего читали книги современников Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой и Сергея Лукьяненко. Не забыли и классиков – в списке самых читаемых авторов оказался Антон Чехов. Слушатели подкастов чаще всего отдавали предпочтение выпускам студии DISGUSTING MEN1 про кинематограф, музыку, светскую жизнь, видеоигры и тяжелую мужскую долю.

1DISGUSTING MEN - Дизгастинг мэн

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

Важное в РТ

50 минут назад

Татарстан вошел в топ-5 самых читающих российских регионов

живут ли тараканы в подвале

Лонгриды

20 часов назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Не у нас

20 часов назад

В Ульяновске испытали вакцину, способную защитить от всех болезней

установка электросчетчика в квартире в Екатеринбурге

Не у нас

20 часов назад

Ученые нашли под землей экосистему тяжелее всего человечества

Новости Казани

20 часов назад

В Казани отменили выступление Ирины Хакамады из-за эвакуации ТЦ Korston

Новости Татарстана

6 часов назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

Новости Казани

день назад

Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей
Новости Татарстана
2 дня назад

Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Как объяснила Волынец, её предложение заключает...

Интересное в Казани

55 минут назад

Наши персональные антидепрессанты: гастрономическая исповедь редакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин

Интересное в Казани

день назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани будет ограничено движение по улице Ульянова-Ленина

Новости Татарстана

2 часа назад

Аферист вселился в квартиру бойца СВО из Челнов и обманул его почти на 500 тысяч
В Татарстане поезд переехал мужчину
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане поезд переехал мужчину

Не у нас

2 часа назад

Вода в океанах близится к фиолетовому цвету из-за изменения климата

Не у нас

3 часа назад

В Италии мужчина умер из-за ветчины

Новости Казани

4 часа назад

Стали известны подробности о ДТП с квадроциклом под Казанью, где погиб ребенок
Легкость моря и бабочки в животе: почему морепр...
Интересное в Казани
6 дней назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания