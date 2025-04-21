Татарстан вошел в топ-5 самых читающих российских регионов

МТС и книжный сервис «Строки» ко Всемирному дню книг проанализировали объем прочитанных книг и читательские предпочтения жителей Татарстана и других российских регионов за минувший год. Татарстанцы оказались одними из самых читающих в стране и заняли пятое место в книжном рейтинге по количеству прочитанных книг.

На первом месте расположились столичные регионы – на Москву и Московскую область пришлось 23% от всего количества прочитанных россиянами в онлайн-библиотеке книг, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 10%. Третье место заняли жители Краснодарского края (8%). На четвертом месте - свердловчане и новосибирцы, доля прочитанных ими книг составила по 3%.

Татарстан вместе с соседним Башкортостаном, а также Ростовской, Нижегородской и Самарской областями разместились на пятой «полке» книжного рейтинга с долей по 2% на каждый регион. Всего с марта 2024 года по март 2025 года татарстанцы прочитали в сервисе «Строки» около 39 тысяч книг, при этом самый активный из них прочел 393 книги.

В список самых популярных среди жителей республики жанров вошли фэнтези, фантастика, любовные романы, детективы и современная литература. Самыми востребованными на онлайн-платформе стали книги «Магия утра» (16+) Хэд Элрод, «Шантарам. Часть 3» (18+) Грегори Дэвида Робертса, «Се ля ви Москва стайл» (18+) Александра Цыпкина и «Если все кошки в мире исчезнут» (12+) Гэнки Кавамура. Среди подкастов популярностью у татарстанцев пользовался «Участок 81» (16+) - один из выпусков подкаста-расследования от книжного сервиса Строки и студии Толк.

Среди авторов татарстанцы больше всего читали книги современников Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой и Сергея Лукьяненко. Не забыли и классиков – в списке самых читаемых авторов оказался Антон Чехов. Слушатели подкастов чаще всего отдавали предпочтение выпускам студии DISGUSTING MEN1 про кинематограф, музыку, светскую жизнь, видеоигры и тяжелую мужскую долю.

1DISGUSTING MEN - Дизгастинг мэн