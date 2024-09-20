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Сбер в Татарстане выдал первую ипотеку по принципам партнерского финансирования

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В татарстанском отделении Сбера состоялась первая сделка с использованием Ипотеки «Мурабаха». Кредит выдан молодой казанской семье на покупку квартиры в Кощаковском сельском поселении.

В рамках оформления продукта заключается договор купли-продажи, согласно которому жилье приобретается с наценкой в рассрочку. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Сбер является официальным членом Организации.

Ипотека «Мурабаха» доступна на сумму от 300 000 до 100 000 000 рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 20%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом GIFS (Global Islamic Financial Services Firm).

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Помимо ипотеки, нашим клиентам доступны и ряд других продуктов, основанных на принципах партнерского финансирования: дебетовые карты «Адафа», счет «Амана», БПИФ «Халяльные инвестиции». Для корпоративных клиентов мы предлагаем исламское расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, факторинговое финансирование «Мурабаха», оформление лизинга «Иджара», проектное финансирование и финансирование застройщиков в соответствии с нормами шариата. Спрос у клиентов также вызывает финансирование в рамках оборотного кредитования «Кард аль Хасан». Мы продолжаем анализировать клиентский спрос для дальнейшего расширения перечня продуктов и сервисов, соответствующих стандартам партнерского финансирования».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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