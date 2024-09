Сбер в Татарстане выдал первую ипотеку по принципам партнерского финансирования

В татарстанском отделении Сбера состоялась первая сделка с использованием Ипотеки «Мурабаха». Кредит выдан молодой казанской семье на покупку квартиры в Кощаковском сельском поселении.

В рамках оформления продукта заключается договор купли-продажи, согласно которому жилье приобретается с наценкой в рассрочку. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Сбер является официальным членом Организации.

Ипотека «Мурабаха» доступна на сумму от 300 000 до 100 000 000 рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 20%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом GIFS (Global Islamic Financial Services Firm).