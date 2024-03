Нырнули в ИТ с головой: в «Школе 21» в Казани стартовал отборочный интенсив

На прошлой неделе стартовал новый отборочный интенсив в казанском кампусе «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера. Этот этап настолько быстро погружает участников в ИТ-сферу, что его так и называют — «бассейн». Так что следующие 26 дней участники окунутся в ИТ-профессию с головой: будут учиться писать код, разрабатывать игру, развивать индивидуальные и командные ИТ-проекты и прокачивать самые разные навыки.

Средний возраст участников нового интенсива — 26 лет. Самому старшему — 49 лет. 28% участников отборочного бассейна — девушки. Половина тех, кто приходит в «Школу 21», не имеет опыта программирования.

Как и основное обучение, интенсив проходит по методике обучения «равный равному», когда каждый учится у каждого. Она позволяет максимально быстро и эффективно прокачать навыки общения и взаимодействия в командах, что необходимо для работы в любой современной ИТ-компании.

По результатам интенсива ребята поступают на основное обучение, чтобы уже в своем темпе, за время от полутора до трех лет, освоить востребованную ИТ-профессию. В процессе они изучат такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, овладеют навыками DevOps, научатся работать с базами данных и сетями. Также каждый участник проходит обязательную трехмесячную стажировку.

В кампусе школы в Казани регулярно проводит мастер-классы и различные культурные события, а его участники активно создают и развивают здесь тематические клубы — от бегового до робототехники. Двери кампуса открыты 24/7.

Юлия Вершинина, директор «Школы 21» в Казани: В феврале казанский кампус “Школы 21” отпраздновал свое четырехлетие, и мы не без гордости отметили, что за это время он стал частью городской культуры. Я рада приветствовать новых участников, желаю им удачи, чтобы доплыть “бассейн” до конца, и хочу посоветовать максимально использовать возможности, которые дает “Школа 21”. Даже за 26 дней, пока идет бассейн, здесь можно найти единомышленников, научиться аргументировать свою точку зрения, стать командными игроками, прокачать навыки публичных выступлений, посетить конференции — мы проводим их прямо в кампусе. Кроме того, наш кампус находится рядом с ИТ-парком, а значит, стать частью большого ИТ-комьюнити в регионе можно еще во время учебы».

Своими ожиданиями от интенсива поделилась его участница.

Екатерина Соловьева, участница интенсива в «Школе 21» в Казани: Намерена пройти интенсив до конца! Я в восторге от “Школы 21” и ее системы обучения: выстраивать коммуникацию с другими ребятами, делиться знаниями, изучать что-то вместе, помогать и поддерживать друг друга — для меня это идеальная система мотивации. Мне нравится находиться в кампусе, он выглядит современно и атмосферно, а внутри по-домашнему уютно. Меня не пугает даже то, что опыта в ИТ у меня нет. Я работала ассистентом ветеринара, бариста в кофейне, так что новой сферы не боюсь. Кроме того, здесь уже учатся мои знакомые, которые говорят о школе только хорошее. И если получилось у них, то смогу и я».

***

В настоящее время в девяти кампусах «Школы 21» в России учатся более 4 900 человек из 70 регионов нашей страны. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. До конца года запланировано открытие еще семи кампусов «Школы 21» в регионах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

Проверить уровень своих цифровых навыков сейчас может каждый житель России старше 18 лет. Для этого достаточно принять участие в конкурсе «Цифровой марафон», который проводят Сбер и «Школа 21». Конкурс продлится до 29 июня 2024 года. Он включает онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Каждый участник сам определяет собственный уровень цифровых навыков и знаний — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» — и соревнуется с равными. От уровня зависят сложность заданий конкурса и призы.