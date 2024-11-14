МТС возглавила рейтинг цифровой безопасности для пользователей

Агентство J'son & Partners Consulting представило ежегодное исследование сервисов по цифровой безопасности абонентов и пользователей от российских крупнейших экосистем и операторов связи. Список самых безопасных возглавила МТС.

Лидер рейтинга не меняется уже второй год. Следом расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и T2. Всего аналитики изучали и сравнивали функциональные возможности и комплексность сервисов цифровой безопасности восьми основных игроков рынка, включая Сбер, VK и Т-банк.

По словам директора МТС в Татарстане Марата Кабанова, с помощью антиспам-решений, использующих анализ Big Data, с начала прошлого года МТС предотвратила нежелательные вызовы на телефоны татарстанцев общей длительностью около 23 млн минут или более 43 лет. Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведённого в феврале 2024 года, за последние полгода-год с телефонными и цифровыми мошенниками сталкивались 67% россиян. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

Аналитики отмечают, что наличие сервисов защиты от нежелательных и спам-звонков и SMS уже становятся базовыми и присутствуют у многих игроков рынка. При этом компании запускают специализированные сервисы для проактивной борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, у МТС - это функция «Безопасный звонок» - голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Помимо этого, пользователям в приложении компании доступна функция, показывающая уровень безопасности в цифровом формате. Если пользователь находится в безопасности, индикатор горит зелёным цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.

В МТС, Сбер и Т2 также доступна функция «Уведомление об утечке данных», которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.