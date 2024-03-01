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АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для школьников на производственный объект в Татарстане

АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для школьников на производственный объект в Татарстане

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» организовало для учащихся лицея № 4 г. Азнакаево профориентационную экскурсию на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Азнакаево» Альметьевского районного нефтепроводного управления в Республике Татарстан.

Специалисты рассказали экскурсантам об организации процесса транспортировки нефти. Лицеисты получили представление об основных профессиях трубопроводного транспорта, наблюдали производственные объекты в работе и смогли задать интересующие вопросы работникам станции.

Десятиклассники осмотрели резервуарный парк, ознакомились с работой системы измерения качества и количества нефти, посетили операторную, из которой осуществляется управление станцией, насосную станцию, где узнали о принципах работы магистральных насосных агрегатов. Специалисты испытательной лаборатории нефти рассказали экскурсантам о различных видах исследований, а также проконсультировали, в каких учебных заведениях можно получить профессию лаборанта химического анализа.

Кроме того, учащиеся узнали о деятельности предприятия в области энергосбережения, в том числе, способах снижения ресурсозатрат при транспортировке нефти и нефтепродуктов. В числе таких мероприятий - оптимизация технологических режимов транспортировки и модернизация электродвигателей магистральных насосных агрегатов.

Участники экскурсии отметили важность проведения подобных познавательных мероприятий для дальнейшего выбора будущей профессии.

Профориентационные мероприятия являются частью системной работы, проводимой АО «Транснефть – Прикамье» во всех регионах присутствия. Цель ознакомление учащихся с профессиями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, формирование перспективного кадрового резерва, повышение качества образования и уровня компетенций будущих специалистов трубопроводной отрасли.

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