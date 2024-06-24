Бамбук используется не только в сельскохозяйственной и пищевой промышленности, но и для производства тканей. Из этого растения делают текстиль и одежду. Не все знаю, что это – бамбуковое волокно, но материал обладает множеством преимуществ. Выгодные свойства ткани связаны с уникальной текстурой, использованием экологически чистого сырья и особыми характеристиками волокон.

Преимущества одежды из бамбуковой ткани

При изготовлении ткани измельченный бамбук обрабатывают химическим или механическим способом. В первом случае под действием гидроксида натрия и сероуглерода получается масса, которая становится основой для создания нитей. Во втором волокна вытягивают из смеси, полученной в результате воздействия ферментов. В зависимости от типа обработки, можно купить одежду из бамбука в виде льна или вискозы. Первый материал похож на шелк, второй более плотный и шероховатый.

Независимо от типа изготовления, к преимуществам таких изделий относятся:

гипоаллергенные свойства – ткань не вызывает аллергии, не раздражает и не натирает кожу;

гигроскопичность – бамбук хорошо впитывает влагу и отводит ее от кожи, сохраняя сухость;

защита от ультрафиолетового излучения – материал отфильтровывает вредные лучи практически полностью;

антибактериальные свойства – волокна работают как природный антисептик, уничтожают бактерии и грибки, препятствую их развитию.

Благодаря таким характеристикам, из этого материала шьют самую разнообразную одежду. Например, можно купить мужскую футболку из бамбука, в которой будет комфортно в жаркую погоду. За счет устойчивости к солнечным лучам, ткань не выцветает, надолго сохраняет цвет и эстетичный вид. Но бамбуковая ткань подходит не только для пошива летней одежды. Из нее делают вещи и для более прохладной погоды, ведь материал поддерживает терморегуляцию и сохраняет тепло.

Разбираясь, что за материал бамбук, нужно учитывать и особенности ухода за такими изделиями. Вещи из такой ткани можно стирать в машинке, но необходимо включить щадящий режим и установить низкую температуру воды. Гладить одежду не нужно, вернуть ей аккуратный вид помогает отпариватель. При соблюдении правил ухода со временем ткань не теряет своих свойств и даже становится мягче.

Экологичность бамбука связана как с использованием натурального сырья, так и с особой технологией окрашивания. Материал быстро впитывает красители, поэтому для его производства требуется меньше химических красителей. Бамбуковое волокно не накапливает статическое электричество, не создает неприятных ощущений, одежда из него не прилипает к телу. При выращивании растения не используется большое количество удобрений, поэтому не создается серьезной угрозы окружающей среде.