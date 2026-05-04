Работники АО «Транснефть – Прикамье» – в числе победителей и призеров конкурса специалистов неразрушающего контроля

Представители АО «Транснефть – Прикамье» стали победителями и призерами отборочного этапа ежегодного Всероссийского конкурса Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике «Дефектоскопист 2026», который прошел в г. Казани.

В состязании приняли участие представители предприятий различных отраслей промышленности Республики Татарстан и других регионов. Конкурс прошел по трем направлениям: визуальный и измерительный контроль, радиографический контроль и ультразвуковой контроль.

В номинации «Радиографический контроль» инженер-дефектоскопист Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ) Ленар Хуснуллин занял первое место и получил право принять участие в финальном этапе конкурса.

Третий результат в номинации «Визуальный и измерительный контроль» показал инженер-дефектоскопист Казанского РНУ Салават Файзетдинов.

В ходе выступлений работники предприятия продемонстрировали высокую квалификацию, глубокие знания и умения в области неразрушающего контроля и технической диагностики.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов в области неразрушающего контроля способствует повышению уровня промышленной безопасности и престижа этой специальности.

Справочно:

Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля «Дефектоскопист» проходит по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Цель конкурса – популяризация профессии специалиста неразрушающего контроля, возможность дальнейшего профессионального роста и обмена опытом.