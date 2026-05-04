Полезное

Работники АО «Транснефть – Прикамье» – в числе победителей и призеров конкурса специалистов неразрушающего контроля

Служба новостей Автор статьи
Представители АО «Транснефть – Прикамье» стали ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

Подписаться на Дзен.канал

Представители АО «Транснефть – Прикамье» стали победителями и призерами отборочного этапа ежегодного Всероссийского конкурса Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике «Дефектоскопист 2026», который прошел в г. Казани.

В состязании приняли участие представители предприятий различных отраслей промышленности Республики Татарстан и других регионов. Конкурс прошел по трем направлениям: визуальный и измерительный контроль, радиографический контроль и ультразвуковой контроль.

В номинации «Радиографический контроль» инженер-дефектоскопист Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ) Ленар Хуснуллин занял первое место и получил право принять участие в финальном этапе конкурса.

Третий результат в номинации «Визуальный и измерительный контроль» показал инженер-дефектоскопист Казанского РНУ Салават Файзетдинов.

В ходе выступлений работники предприятия продемонстрировали высокую квалификацию, глубокие знания и умения в области неразрушающего контроля и технической диагностики.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов в области неразрушающего контроля способствует повышению уровня промышленной безопасности и престижа этой специальности.

Справочно:
Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля «Дефектоскопист» проходит по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Цель конкурса – популяризация профессии специалиста неразрушающего контроля, возможность дальнейшего профессионального роста и обмена опытом.

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

42 минуты назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

какими подручными средствами

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

ЗОЖ без крайностей: как сделать здоровье частью повседневной жизни

утеплить крышу дома изнутри цена в Москве

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч

Гороскопы

день назад

Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

14 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

51 минуту назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

2 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки