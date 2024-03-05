При юридическом взаимодействии граждан разных стран, будь то оформление на работу, заключение брака или переезд за рубеж, вряд ли удастся избежать этапа проверки личности. Паспорт — один из документов, который для этого используется, но из-за языкового барьера его придется переводить на другой язык. Куда обратиться за этой услугой?

Если от вас требуется предоставить перевод паспорта, в большинстве случаев подразумевается перевод, заверенный нотариально (а для использования за границей, скорее всего, еще и апостилированный).

Для справки. Апостиль — это штамп, который подтверждает подлинность подписи и печати человека, подписавшего документ. Он может быть проставлен на оригинал документа (например, оборотную сторону свидетельства ЗАГС), подшит к оригиналу или нотариальной копии документа (например, к диплому об образовании) или проставлен на перевод документа. Конкретный случай зависит от требований принимающей стороны. Но в любом случае учтите, что апостиль ставится в стране выдачи документа.

Нотариальный перевод должен выполнить квалифицированный переводчик, который обладает необходимыми знаниями и опытом в оформлении этих бумаг. Такой переводчик указывает в документе Ф. И. О. и подпись, а нотариус подтверждает эти данные, что и придает переводу юридическую силу.

Пояснение особенностей нотариального перевода паспорта. Скриншот страницы сайта бюро переводов ТранЭкспресс

Не каждый нотариус готов заверять переводы, выполненные специалистами без соответствующей квалификации. Нотариусы обычно проверяют квалификацию переводчика, а для этого нужно какое-либо доказательство профессионального владения иностранным языком (например, диплом или сертификат). Это означает, что «любительский» перевод, выполненный вами или вашим знакомым, вероятно, не будет принят.

Как выбрать исполнителя перевода

При подборе переводчика для нотариального перевода паспорта ориентируйтесь на сотрудничество между нотариусом и переводчиком. У нотариуса может быть список доверенных переводчиков или соглашение с бюро переводов, и наоборот. Что касается выбора между частным переводчиком и бюро переводов, у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

Частный переводчик, сотрудничающий с нотариусом

Гибкий подход. Переводчик-фрилансер зачастую предлагает более тесный контакт при обсуждении особенностей перевода, а часы его работы не настолько жестко ограничены, как график компании, что удобно для клиентов с занятым расписанием. С другой стороны, менее формальные отношения между заказчиком и исполнителем нередко ведут к отсутствию четкого соглашения о предоставлении услуг, и в случае ошибки клиент сталкивается с ограниченной ответственностью переводчика.

Переводчик-фрилансер зачастую предлагает более тесный контакт при обсуждении особенностей перевода, а часы его работы не настолько жестко ограничены, как график компании, что удобно для клиентов с занятым расписанием. С другой стороны, менее формальные отношения между заказчиком и исполнителем нередко ведут к отсутствию четкого соглашения о предоставлении услуг, и в случае ошибки клиент сталкивается с ограниченной ответственностью переводчика. Подтверждение квалификации. Клиент знает, кто конкретно оказывает ему услугу, и может самостоятельно проверить наличие профильного образования и отзывы на выбранного специалиста. С другой стороны, неискушенным заказчикам сложно оценить чью-либо компетентность в незнакомой им сфере, а ведь в нотариальном переводе задействован еще и нотариус, в добросовестности которого клиенту тоже необходимо удостовериться.

Бюро переводов

Широкий выбор надежных специалистов. У компании имеется обширная база переводчиков в разных языковых парах, что позволяет подобрать эксперта с подходящими навыками и опытом. Также бюро имеют долгосрочные отношения с проверенными нотариусами, поэтому клиент может быть уверен в высоком уровне профессионализма. Однако все это влечет за собой более высокие расходы, а значит, и цены, что будет значимым фактором при ограниченном бюджете.

У компании имеется обширная база переводчиков в разных языковых парах, что позволяет подобрать эксперта с подходящими навыками и опытом. Также бюро имеют долгосрочные отношения с проверенными нотариусами, поэтому клиент может быть уверен в высоком уровне профессионализма. Однако все это влечет за собой более высокие расходы, а значит, и цены, что будет значимым фактором при ограниченном бюджете. Соответствие стандартам индустрии. Бюро переводов следует установленным процедурам и соблюдает переводческие стандарты, что обеспечивает строгий контроль над качеством перевода. Например, если вы захотите заказать перевод паспорта в бюро переводов Транекспресс, работу переводчика обязательно проверит редактор. Это помогает исключить опечатки, ошибки да и в принципе убедиться, что перевод выполнен точно. Предоставление дополнительных услуг тоже стандартизировано, что экономит время и упрощает весь процесс — клиент получает перевод и нотариальное заверение сразу.

Итоги

Если вы переводите паспорт только для того, чтобы понять, что там написано, это можно сделать самостоятельно или с помощью онлайн-переводчиков. Но согласитесь, что редко кто переводит паспорт "для себя". Обычно интересуются переводом паспорта для государственных учреждений или других официальных организаций. И вот тут уже потребуется помощь квалифицированных переводчиков, которых вы сможете найти в тематических каналах в социальных сетях, на биржах фриланса или в бюро переводов.

Авторство фотографий: Транэкпресс