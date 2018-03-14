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«Рубин» стал частным клубом, а полузащитник Ильзат Ахметов — свободным агентом

«Рубин» стал частным клубом, а полузащитник Ильзат Ахметов — свободным агентом
16+
Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный клуб «Рубин» получил новую лицензию от Российской футбольной премьер-лиги как частное предприятие, пишет «Бизнес Онлайн».

Уже сегодня, 15 марта, клуб завершит процедуру по смене юридического статуса вместе с лигой и РФС.

- Соглашение с ООО «ФК Рубин» подписали все сотрудники и игроки команды, за исключением полузащитника Ильзата Ахметова, который теперь становится свободным агентом, - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Ахметова требовали гарантии выхода его на поле в 50% матчей. Кроме того, 21-летний Рифат Жемалетдинов переподписал контакт уже на других условиях — была понижена сумма отпускных.

Таким образом, уже в эту субботу «Рубин» проведет матч со «Спартаком» в новом статусе.

Напомним, ранее сообщалось, что смена статуса клуба будет способствовать привлечению частных инвестиций.  Учредителями клуба в равных долях станут главный тренер казанцев Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и гендиректор Рустам Саяхов.

 

Люция Кашапова, 15.03.2018, 10:43
Тэги: ФК Рубин, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин15 марта 2018, 10:46
Кушают только частники
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Ага15 марта 2018, 11:07
Почему не отмечены "удащное" руководство клубом иптяшем мэром и фатальные последствия для имиджа клуба? Или так и было задумано?
0
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Горожанин15 марта 2018, 11:08
Интересно будет со временем узнать, какой дурак согласится инвестировать свои деньги в Рубин. И на чём в клубе собираются получать прибыль? С билетов? Не смешите меня! От продажи игроков? Учитывая уровень футболистов Рубина, это нереально. Так что, без серых схем, и без бюджетных денег всё равно не обойдётся! Так что, всю эту "лапшу" про "полностью частный" клуб, пусть вешают лохам...
0
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Горожанин15 марта 2018, 11:12
Хороший подарок! На народные средства был когда-то построен стадион, на муниципальные строили базу, интернат, необъятные футбольные поля , провели реконструкцию стадиона. Выперли из пользователей КДЮСШ "Авиатор", ничего не дав замен, хотя по договору должны были, перекрыли доступ на стадион простому народу, теперь стадион никем не используется, но содержится, за счет муниципалитета! И оба-на! держите хозяева жизни подарочек!
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