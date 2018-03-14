«Рубин» стал частным клубом, а полузащитник Ильзат Ахметов — свободным агентом

Футбольный клуб «Рубин» получил новую лицензию от Российской футбольной премьер-лиги как частное предприятие, пишет «Бизнес Онлайн».

Уже сегодня, 15 марта, клуб завершит процедуру по смене юридического статуса вместе с лигой и РФС.

- Соглашение с ООО «ФК Рубин» подписали все сотрудники и игроки команды, за исключением полузащитника Ильзата Ахметова, который теперь становится свободным агентом, - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Ахметова требовали гарантии выхода его на поле в 50% матчей. Кроме того, 21-летний Рифат Жемалетдинов переподписал контакт уже на других условиях — была понижена сумма отпускных.

Таким образом, уже в эту субботу «Рубин» проведет матч со «Спартаком» в новом статусе.

Напомним, ранее сообщалось, что смена статуса клуба будет способствовать привлечению частных инвестиций. Учредителями клуба в равных долях станут главный тренер казанцев Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и гендиректор Рустам Саяхов.