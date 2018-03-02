Футбольный клуб «Рубин» станет частным клубом

До 31 марта футбольный клуб «Рубин» сменит юридическое лицо и станет частным клубом. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

- Вопрос был важный, мы его вынесли на исполком и разрешили «Рубину» закончить процедуру по смене документов и юридического лица до 31 марта, - цитирует ТАСС слова Алаева.

Отмечается, что смена статуса клуба будет способствовать привлечению частных инвестиций. Пока собственниками «Рубина» являются комитет земельных и имущественных отношений и комитет по физической культуре и спорту Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что учредителями клуба в равных долях станут главный тренер казанцев Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и гендиректор Рустам Саяхов.

Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал про ситуацию с легионерами, сообщив, что большинству из них предложили искать новые команды.

- Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы, - сказал Бердыев.