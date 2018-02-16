Лыжница из Татарстана завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

Анна Нечаевская бежала на Олимпийских играх последний этап эстафеты, которая принесла команде третье место в гонке

Накануне в Пхенчхане лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 км. Таким образом в копилке российской сборной стало 9 медалей.

26-летняя Анна Нечаевская родилась в Верховажье, но с 2017 года выступает за республику Татарстан. В сборную республики Анна попала "по любви".

- За сборную Татарстана у меня выступает мой молодой человек, - рассказала спортсменка порталу Prokazan.ru. - Так и получилось, что я полностью стала с этого года выступать за эту сборную. Он, как и я, лыжник, но на Олимпиаду не едет.

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил с успешным выступлением лыжниц в женской эстафете на Олимпиаде-2018, сообщается на сайте президента РТ.

- Эта бронза, завоеванная в сложной спортивной борьбе, в непростых для нашей страны условиях, пожалуй, ценнее многих золотых медалей, — сказано в поздравительной телеграмме. - Приятно отметить, что свой вклад в это важное достижение внесла Анна Нечаевская, представляющая на олимпийских играх Республику Татарстан. Гордимся нашими олимпийцами, искренне болеем за них и от души желаем удачи и новых свершений во славу России.

Теперь в активе российских спортсменов две серебряные и семь бронзовых наград Олимпийских игр-2018. Лыжники принесли России четвертую награду Олимпиады в Пхенчхане: ранее бронзу в спринте выиграли Белорукова и Александр Большунов, Денис Спицов стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км.