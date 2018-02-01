На Олимпиаду от Татарстана поедут «Месси с клюшкой» и лыжник, покоривший «гору-убийцу»

ProKazan.ru узнал, кто из татарстанцев едет в Пхенчхан и стоит ли нашим ребятам рассчитывать на медали

9 февраля в Корее стартуют зимние Олимпийские игры. Из-за допингового скандала, в Пхенчхан поедут лишь 169 атлетов из России, 10 из них - представители Татарстана. Им предстоит выступать под нейтральным флагом - любая российская символика на Олимпиаде запрещена из-за отстранения национальной сборной.

- Не нужно считать нас предателями из-за того, что мы будем выступать без флага и гимна страны, - говорит сноубордист Влад Хадарин. - Люди, которые так говорят, понятия не имеют, что значит жертвовать. Каждый спортсмен серьезно готовится к Олимпиаде и нельзя все это просто взять и перечеркнуть из-за каких-то политических проблем.

ProKazan.ru пообщался со спортcменами и узнал, на сколько медалей мы можем рассчитывать.

Евгения Тарасова, 23 года, фигурное катание

Достижения: вместе со своим партнером Владимиров Морозовым - двукратные победители чемпионата Европы, финала Гран-при, двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы, бронзовые призеры чемпионата мира, серебряные призёры зимней Универсиады в 2013 году.

Евгения родилась в Казани и здесь же сделала свои первые шаги на льду. Спортсменка выступала под флагом Татарстана в одиночном катании на всероссийских соревнованиях, но в 16 лет переехала в Москву и переключалась на катание парное.

Вернувшись в сборную республики, Евгения успела выиграть с разрезанной ногой«бронзу» на чемпионате мира и победить на этапе Гран-при. С такой волей к победе медаль Татарстану почти гарантирована.

- Понимала, что если мы сейчас не выступим, то вся работа была проделана насмарку, дальше было бы тяжелее, - призналась Евгения Тарасова. Поэтому когда меня спросили буду ли участвовать, ответила "Буду!".

Владислав Хадарин. 19 лет, сноуборд

Достижения: победитель этапа Кубка мира-2017 (биг-эйр), серебряный призер юношеской Олимпиады-2016 (слоупстайл).

Несмотря на то, что живет и тренируется 19-летний сноубордист в Италии, в конце 2016 года он начал выступать под флагом Татарстана.

- Настрой боевой! - рассказал атлет. - Вы можете расчитывать на мою максимальную отдачу! Я сделаю все что в моих силах и постараюсь привезти одну, а то и две олимпийские медали! У меня есть очень хорошая знакомая из Казани! Она обязательно меня научит парочке фраз на татарском языке перед вылетом в Корею.

Анна Нечаевская, 26 лет, лыжница

Достижения: двухкратная чемпионка России в 2016 и 2017 годах , 2 золотые медали на Универсиаде-2017 и победа в континентальном кубке восточной Европы.

В сборную республики Анна попала "по любви".

- За сборную Татарстана у меня выступает мой молодой человек, - рассказала спортсменка "Городу". - Так и получилось, что я полностью стала с этого года выступать за эту сборную. Он, как и я, лыжник, но на Олимпиаду не едет.

Парень Анны поддерживает ее на тренировках, даже несмотря на то, что сейчас между нами тысячи километров. Вот и сейчас лыжница находится на сборах в Австрии, готовясь к самым важным соревнованиям в своей жизни.

Андрей Ларьков, 28 лет, лыжник

Достижения: серебряная медаль чемпионата мира-2017, 3 золотые медали Универсиады-2015.

Во время многодневки "Тур де Ски", которая прошла за месяц до начала Олимпиады, зеленодолец совершил восхождение на Альпе ди Черемис. В профессиональном лыжном спорте это считается самым трудным видом программы, не зря же ее называют "горой-убийцей". Спортсмены здесь нередко теряют сознание – такова расплата за бешеную нагрузку и кислородное голодание.

По набранным очкам Андрей Ларьков вплотную приблизился к тройке ведущих лыжников национальной сборной, в которую входят Александр Большунов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин. Так что ждем от Андрея медаль.

Милена Быкова, 19 лет, сноуборд

Достижения: золотая медаль на Первенстве России в параллельном слаломе.

В сноуборде внимание казанцев должно быть приковано к Милене Быковой, которая начинала свою карьеру в спортивной школе по горнолыжному спорту и сноуборду в Уфе, а ныне выступает за Татарстан.

Татарстанцы, выступающие за другие регионы

Лиана Ганеева, 20 лет, хоккей. Достижения: бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2015), чемпион Всемирной зимней Универсиады (2017)

Фануза Кадирова, 19 лет, хоккей. Достижения: Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, чемпионка зимней Универсиады 2017 года. Эту хрупкую девушку прозвали "Месси с клюшкой", хотя в родном клубе играет под номером Харламова.

Ольга Сосина, 25 лет, хоккеистка. Достижения: 2 бронзовые медали на ЧМ (2013 и 2016), 2 золотые медали на Универсиаде (2015 и 2017).

Динар Хафизуллин, 29 лет, хоккеист. Достижения: Бронзовый призёр молодёжного Чемпионата Мира 2009 года. Серебряный призёр Чемпионата России сезона 2014-2015. Двукратный Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017) Чемпион России сезона 2016-2017. Как сообщают СМИ, защитник СКА и сборной России,возможно, не сможет сыграть на Олимпиаде из-за травмы. Вопрос с его заменой пока не решен.

Руслан Самитов, 26 лет, бобслей. Достижения: 7-е место на Чемпионате Европы.

Справка

Сколько получат спортсмены-медалисты?

Золото - 4 млн рублей

Серебро - 2,5 млн рублей

Бронза - 1,7 млн рублей