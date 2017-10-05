Алекс Сонг разорвал контракт с «Рубином»

Камерунский полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке разорвал соглашение с "Рубином". Казанский клуб счел действия игрока незаконными, в связи с чем намерен обратиться в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

"Рубин" хочет взыскать с Сонга компенсацию за разрыв соглашения. Сейчас камерунец тренируется на базе лондонского "Арсенала", где ранее провел несколько сезонов. Сонг покинул клуб 31 января – в последний день трансферного окна в Европе.

Напомним, Сонг перешел в "Рубин" летом 2016 года. Тогда он говорил, что "переход в "Рубин" - история не про деньги. Если бы дело было в деньгах, зимой я бы поехал в Китай".

Ранее из клуба ушли Максим Лестьенн, который перешел в испанскую "Малагу" и Рубен Рочина. Он перешел на правах аренды в испанский "Леванте".