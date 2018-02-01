Из «Рубина» ушли еще два легионера

Полузащитник казанского «Рубина» Максим Лестьенн перешел в испанскую «Малагу». Сообщает пресс-служба испанской команды.

Сообщается, что футболист будет выступать за испанцев до конца сезона 2017-2018. Игрок перешел на правах свободного агента.

25-летний бельгиец перешел в «Рубин» в 2016 году, когда главным тренером казанцев был испанец Хавьер Грасия. В 10 матчах за «Рубин» он забил два гола.

Также казанский клуб покинул Рубен Рочина. Он перешел на правах аренды в испанский «Леванте». Футболист за казанцев сыграл 31 матч, в которых забил два гола.

Напомним, ранее главный тренер «Рубина» Бердыев рассказал про ситуацию с легионерами, сообщив, что большинству из них предложили искать новые команды.