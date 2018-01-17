25-летний полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ расторг контракт с казанским клубом. Об этом футболист заявил в интервью хорватскому изданию Dalmatinskiportal.

Отмечается, что причиной такого решения стали задержки зарплаты в казанском клубе.

- Я разорвал контракт « Рубином», больше ничего сказать не могу. Сейчас у меня много вариантов от других клубов, - сказал он.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что в «Рубине» возникли финансовые трудности, общая сумма задолженности перед игроками составила около 10 млн евро.

Чуть позже это сообщение прокомментировал главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев. По его словам, задержки с зарплатой есть, однако, кто, как и когда их будет решать — он не знает.