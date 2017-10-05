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Главный тренер «Рубина»: «Задержки с зарплатой есть. Что будет дальше, я не знаю»

Главный тренер «Рубина»: «Задержки с зарплатой есть. Что будет дальше, я не знаю»
16+
Фото: http://www.rubin-kazan.ru/
Бердыев признался, что не знает, кто будет решать эту проблему

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ситуацию с задержкой зарплат в клубе на сегодняшней открытой тренировке.

По его словам, задержки с зарплатой есть, однако, кто, как и когда их будет решать — он не знает.

- Когда я приходил в «Рубин», у нас была договоренность, что финансовых вопросов я не касаюсь. Задержки с зарплатой у нас есть. Они есть во многих клубах. Кто, как и когда их будет решать, я не знаю, - сказал Бердыев.

Он также добавил, что это никак не сказывается на игре команды, хотя это психологически давит.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что в «Рубине» возникли финансовые трудности, общая сумма задолженности перед игроками составила около 10 млн евро. 

Люция Кашапова, 07.12.2017, 14:58
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин07 декабря 2017, 15:01
ниче се, они что стадион построили)))))
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Горожанин07 декабря 2017, 15:11
Профессиональный "спорт", не иначе как бизнес.
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Фк07 декабря 2017, 15:14
Как за деньги не играли,так и не будут играть, и без нее!!!
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Горожанин07 декабря 2017, 15:18
Месть чебурашки(он же горшок).
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Ол07 декабря 2017, 15:34
590 000 000 рублей----за что. Эти спортсмены давно уже обнаглели
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Горожанин07 декабря 2017, 15:38
разогнать клуб, кому они нужны
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Горожанин07 декабря 2017, 15:39
годовой бюджет районов РТ.
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Горожанин07 декабря 2017, 16:05
Замкнутый круг) директора не платят за плохую игру, игроки не играют норм т.к. нет зп))) вот весь наш футбол! Разогнать дармоедов! Перестать играть в футбол в России!!!!
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3
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Джеки Чаян07 декабря 2017, 16:09
10 млн евро я бы годами ждал,тем более эта сума растет,потом я бы себе купил яхту,джип,трешку и может быть какой нибудь заводик или магазинчик.
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4
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oleg07 декабря 2017, 16:09
Заработок от 3000 до 10000 рублей ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек !
1. Главное условие - Вы должны проживать в РОССИИ, либо странах СНГ.
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Иван07 декабря 2017, 16:13
Курбан - Сила!
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Горожанин07 декабря 2017, 16:15
Разогнать всю эту шоблу! На сэкономленные деньги построить стадионы во всех районах Казани!
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Чоткий казах07 декабря 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
Разогнать всю эту шоблу! На сэкономленные деньги построить стадионы во всех районах Казани!
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только казахская братва будит решать что строить а что нет. захлопнись. казахи решают все вопросы
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Горожанин07 декабря 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
ты за базар атвичаешь рот ставишь?
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Я то отвечаю а ты вот дырявый
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