Главный тренер «Рубина»: «Задержки с зарплатой есть. Что будет дальше, я не знаю»

Бердыев признался, что не знает, кто будет решать эту проблему

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ситуацию с задержкой зарплат в клубе на сегодняшней открытой тренировке.

По его словам, задержки с зарплатой есть, однако, кто, как и когда их будет решать — он не знает.

- Когда я приходил в «Рубин», у нас была договоренность, что финансовых вопросов я не касаюсь. Задержки с зарплатой у нас есть. Они есть во многих клубах. Кто, как и когда их будет решать, я не знаю, - сказал Бердыев.

Он также добавил, что это никак не сказывается на игре команды, хотя это психологически давит.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что в «Рубине» возникли финансовые трудности, общая сумма задолженности перед игроками составила около 10 млн евро.