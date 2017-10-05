В Казани открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Сегодня в Казани открылся Центр выдачи паспортов болельщиков для желающих посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Первыми обладателями паспортов стали посол ЧМ-2018 от Казани Эльмира Калимуллина и болельщик «Рубина» Сергей Серов.

Такие же центры открылись сегодня в Москве, Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день заявок на получение паспорта болельщика насчитывается уже около 800 тысяч.

Для посещения чемпионата мира по футболу зрителям необходимо будет оформить паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир.

Напомним, паспорт болельщика вместе с билетом на матчи ЧМ дает право на бесплатный проезд на поездах между городами-организаторами и на общественном транспорте в дни матчей. Также паспорт болельщика для иностранных граждан и лиц без гражданства даст право безвизового пребывания на территории России.