В России представили новый дизайн паспорта болельщика ЧМ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций России разработало новый дизайн паспорта болельщика, который будет использоваться во время чемпионата мира по футболу 2018 года, передает пресс-служба ведомства.

- Для посещения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир, - сообщил заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Напомним, паспорт болельщика вместе с билетом на матчи ЧМ дает право на бесплатный проезд на поездах между городами-организаторами и на общественном транспорте в дни матчей. Также паспорт болельщика для иностранных граждан и лиц без гражданства даст право безвизового пребывания на территории России.