Хоккеист Данис Зарипов вновь подписал контракт с «Ак Барсом»

Контракт рассчитан до конца сезона 2018/2019

Хоккеист Данис Зарипов подписал контракт с казанским «Ак Барсом», говорится на официальном сайте хоккейного клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона 2018/2019. В «Ак Барсе» Зарипов будет выступать под 25-м номером.

Напомним, Данису Зарипову сократили дисквалификацию до полугода. Ранее у хоккеиста положительными оказались допинг-пробы, взятые после матча КХЛ между "Магниткой" и ЦСКА 29 января 2017 года.

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

Хоккеист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации. На основании большого количества документов и доказательств экспертиз федерации хоккея заключила, что хоккеист не принимал запрещенные вещества преднамеренно, сократив срок дисквалификации.