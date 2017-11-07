СМИ: экс-хоккеисту «Ак Барса» Данису Зарипову клуб НХЛ предложил контракт

Клуб национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» предложил контракт экс-хоккеисту «Ак Барса» Данису Зарипову, пишет «Чемпионат».

Сообщается, что международная федерация хоккея дисквалифицировала 36-летнего хоккеиста на два года после обнаружения запрещенных препаратов в его пробах. Однако НХЛ после совещания разрешила Зарипову играть в лиге.

Напомним, положительными оказались допинг-пробы, взятые у форварда после матча КХЛ между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года.

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

Длительность дисквалификации Зарипова связана с использованием гидрохлортиазида, который относится к классу диуретиков или мочегонных средств: они помогают маскировать применение допинга, быстро выводя его из организма. Наличие связки двух веществ наталкивает на вывод, что игрок знал о применении допинга и намеренно пытался избавиться от его следов.

Кстати, Данис Зарипов является единственным четырехкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»).