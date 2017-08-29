«Ак Барс» на своем льду сыграет с командой «Лада»

Сегодня, 31 августа, казанский «Ак Барс» в рамках чемпионата КХЛ сыграет с командой «Лада» (Тольятти).

В рамках чемпионатов страны соперники встречались друг с другом 109 раз: в активе казанцев 49 побед при 14 ничьих и 46 поражениях (разница шайб 348–350).

В минувшем сезоне «Ак Барс» и «Лада» встречались дважды: в Казани «барсы» выиграли – 5:3 (Варнаков, Глухов, Токранов, Обухов, Глинкин; В.Стрельцов, Комаров, Зернов), а в Тольятти проиграли – 0:4 (Иванов, Шенфельд, Филатов, Белоусов).

Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19 часов 30 минут.

Напомним, ранее казанцы обыграли хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ак Барса». Отметим, что эта победа для казанцев стала третьей подряд на старте сезона.