«Ак Барс» одержал третью победу подряд на старте сезона

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев

Накануне казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Командам долго не удавалось открыть счет в игре. На 49-й минуте нападающий хозяев Василий Токранов забросил шайбу в ворота соперника. Однако через 14 секунд «Амур» отыгрался и сравнял счет в игре. Шайбу реализовал Павел Турбина.

Но «барсам» удалось забить еще одну шайбу. Победный гол своей команде принес Федор Малыхин.

- Считаю, что игра была хорошая. Команда «Амур» сыграла очень хорошо. Нам было непросто. Мы все раскочегариваемся ближе к третьему периоду. Моменты, которые мы создавали, хотелось бы, чтобы их было больше. Пока этого недостаточно. Но результат есть, я благодарен ребятам за то, что они вырвали победу. Это важно, - сказал Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, что эта победа для казанцев стала третьей подряд на старте сезона.

Следующий матч подопечные Зинэтулы Билялетдинова проведут 31 августа. «Ак Барс» на своем льду примет «Ладу». Начало в 19:00. по московскому времени.