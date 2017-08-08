«Ак Барс» расторгнет контракт с Данисом Зариповым

В ближайшее время казанский "Ак Барс" расторгнет контракт с форвардом Данисом Зариповым, об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, ранее хоккеиста дисквалифицировали на 2 года из-за допинга. Отмечалось, что в контракте Даниса Зарипова предусмотрено расторжение договора без компенсации за нарушение антидопинговых правил.

Положительными оказались допинг-пробы, взятые у форварда после матча КХЛ между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года.