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СМИ: в «Рубин» вслед за Бердыевым перейдут тренеры и игроки основы «Ростова»

СМИ: в «Рубин» вслед за Бердыевым перейдут тренеры и игроки основы «Ростова»
16+
Фото: ProKazan

Вслед за Курбаном Бердыевым в «Рубин» уйдут как минимум восемь игроков основы «Ростова», в казанский клуб намерены перейти Сослан Джанаев, Сесар Навас, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Также, возможно, в «Рубин» перейдут Никита Медведев и Александр Бухаров, передают сегодня «Известия».

Отмечается, что Сердар Азмун, Сесар Навас, Кристиан Нобоа и Александр Бухаров уже ранее выступали за «Рубин». Накануне Ильсур Метшин, бывший президент «Рубина», подтвердил «Спорт-Экспрессу», что Азмун вернется в казанский клуб. Иранец перейдет в «Рубин» на правах свободного агента. По остальным игрокам решение должно быть принято в ближайшее время.

- Уходящие игроки даже не стали дожидаться выплат оставшихся долгов. Кроме футболистов, уходит весь штаб Бердыева, работавший с ним в первое пришествие в «Рубин», а также часть руководящего состава в лице сотрудницы международного отдела Ады Назировой, пресс-атташе Ивана Бодылевского и исполнительного директора Константина Дзюбы. По тренерам нет ясности только относительно Дмитрия Кириченко, - цитируют «Известия» слова собеседника.

Напомним, накануне стало известно, что Курбан Бердыев ушел из «Ростова», при этом официально о его назначении в «Рубин» не сообщалось.

Н. Вильданов, 02.06.2017, 15:17
Тэги: ФК Рубин, Курбан Бердыев
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Комментарии

Дюма02 июня 2017, 15:40
Значит это ещё не точно-нужен официальный материал о назначении, но его нет.
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3
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Горожанин02 июня 2017, 15:42
Где вы проплаченные местные и подмосковные тролли ? Что вы не визжите про Бердыева?
Команды не было? Денег не зачислили? Просто так писать не будете? Шлюхи вы.
Даже продажные женьщины более порядочны.
0
2
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ага02 июня 2017, 15:42
Как всё таки, много бабла то есть.
0
1
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Горожанин02 июня 2017, 15:51
А мог бы создать свой клуб "Бердыев и Ко". Минимум 8 игроков уже есть
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Артур02 июня 2017, 15:55
Азмуну по шее надо дать и пенделя выписать.
1
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Горожанин02 июня 2017, 16:09
Табор Бердыева, где же они окажутся?
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илья02 июня 2017, 16:12
По ходу у нас немечается вторая Барселона!! Короче, у нас будет супер пупер клуб!
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Сергей02 июня 2017, 16:19
А Гацкана место в газельке не хватило чтоли ?
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2
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Горожанин02 июня 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Где вы проплаченные местные и подмосковные тролли ? Что вы не визжите про Бердыева?
Команды не было? Денег не зачислили? Просто так писать не будете? Шлюхи вы.
Даже продажные женьщины более порядочны.
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Так тролли твоё послание не заметили)))
0
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