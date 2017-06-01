СМИ: в «Рубин» вслед за Бердыевым перейдут тренеры и игроки основы «Ростова»

Вслед за Курбаном Бердыевым в «Рубин» уйдут как минимум восемь игроков основы «Ростова», в казанский клуб намерены перейти Сослан Джанаев, Сесар Навас, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Также, возможно, в «Рубин» перейдут Никита Медведев и Александр Бухаров, передают сегодня «Известия».

Отмечается, что Сердар Азмун, Сесар Навас, Кристиан Нобоа и Александр Бухаров уже ранее выступали за «Рубин». Накануне Ильсур Метшин, бывший президент «Рубина», подтвердил «Спорт-Экспрессу», что Азмун вернется в казанский клуб. Иранец перейдет в «Рубин» на правах свободного агента. По остальным игрокам решение должно быть принято в ближайшее время.

- Уходящие игроки даже не стали дожидаться выплат оставшихся долгов. Кроме футболистов, уходит весь штаб Бердыева, работавший с ним в первое пришествие в «Рубин», а также часть руководящего состава в лице сотрудницы международного отдела Ады Назировой, пресс-атташе Ивана Бодылевского и исполнительного директора Константина Дзюбы. По тренерам нет ясности только относительно Дмитрия Кириченко, - цитируют «Известия» слова собеседника.

Напомним, накануне стало известно, что Курбан Бердыев ушел из «Ростова», при этом официально о его назначении в «Рубин» не сообщалось.